Zašla Miley Cyrus priďaleko?

Pikantný videoklip spustil prestrelku dvoch speváčok. No ide o niečo iného

4. okt 2013 o 17:47 Oliver Rehák

Dá sa to vnímať ako stret generácií, aj ako debata o hraniciach súčasného mainstreamového popu.

Veľký detail na ženskú tvár s výraznými očami, s prvými tónmi hudby sa objaví slza. Nemusíte pátrať v pamäti, kde ste to už videli. Miley Cyrus v časopise Rolling Stone priznala, že jej nový videoklip Wrecking Ball inšpirovala pesnička Nothing Compares 2U od Sinéad O'Connor.

Podobnosť po pár sekundách končí. Mladá speváčka začne lascívne pózovať s veľkým kladivom a vzápätí sa nahá hompáľa na visiacej kovovej guli.

Nie je to prvýkrát (a určite ani naposledy), čo sa Miley Cyrus takto predviedla, no tentoraz to vzbudilo zaujímavú reťaz reakcií.

Nad listami speváčok

„Drahá Miley, hudobnému priemyslu na tebe, ani na nikom inom nezáleží,“ napísala v liste, ktorý zverejnila na svojej webstránke Sinéad O'Connor. „Veľmi ma znepokojuje, ako tvoje okolie pripustilo alebo ťa povzbudzovalo, že je cool byť vo videoklipe nahá a olizovať kladivo. V skutočnosti tým zatieniš svoj talent, pretože dovolíš, aby si bola zneužívaná, bez ohľadu na to, či ťa zneužíva hudobný biznis alebo ty sama,“ odkázala kolegyni.

List okamžite spustil veľkú diskusiu. Ide dnes 47­ročnej írskej speváčke o vlastné zviditeľnenie? V úvode vysvetľuje, že reaguje len preto, lebo jej volali novinári so žiadosťou o reakciu na rozhovor Miley Cyrus pre Rolling Stone.A vyznieva to skôr ako znepokojenie a dobre mienené rady skúsenejšej ženy, ktorá pozná šoubiznis zvnútra.

„Sinead, nemám čas písať ti otvorený list, lebo tento víkend hosťujem v Saturday Night Live,“ zareagovala cez sieť Twitter Miley Cyrus.

„Ak by si sa chcela so mnou stretnúť, daj mi vedieť v ďalšom liste,“ dodala ironicky a pridala statusy O'Connor, ktoré publikovala predvlani, keď prechádzala krízou.

To už pochopiteľne írska speváčka okomentovala oveľa menej láskavejšie než videoklip. Začala sa vyhrážať právnikmi a žiadať ospravedlnenie v mene ľudí, ktorí majú duševné problémy.

Lolita 21. storočia

Sinéad O'Connor sa, samozrejme, dá pripomenúť jej vlastná mladosť. V roku 1992, práve v spomínanej televíznej šou Saturday Night Live, roztrhala fotografiu pápeža.

Nejde však o to, čo na rovnakej pôde po internetových prestrelke spraví cez víkend Miley Cyrus. Hranice ženského mainstreamového popu sú posunuté už od Madonny. Lady Gaga zašla v snahe za každú cenu zaujať až k oblečeniu z mäsa, teraz tu máme Lolitu 21. storočia.

Miley Cyrus už v Amerike urobila hereckú kariéru v seriáli Hannah Montana. Jej hlavná postava má dvojitý život – cez deň je obyčajnou tínedžerkou, v noci sa mení na popovú hviezdu. Ten úspešný seriál len z obrazovky už dávnejšie prenáša do reality.

Šedé eminencie šoubiznisu, tí oni, ktorých skloňuje Sinéad O'Connor, sú obrazom 20. storočia. Dnes to funguje inak. Miley Cyrus nie je bábka, len veľmi dobre vie, že sexuálne narážky sa dobre predávajú. Jej video má za tri týždne 185 miliónov (!) videní a roztržka s kolegyňou je len ďalšou reklamou na nový album, ktorý vyjde o pár dní.

Skutočný súboj sa odohráva inde. Stačí si pozrieť nové video Rihanny. Alebo nepozrieť. Podľa toho, či vás zaujíma, kto sa posadí na trón kráľovnej strednoprúdového popu.