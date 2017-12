Giuliano Gemma: Krásavec z Angeliky

Muži milovali Angeliku, ženy Nicolasa. Krásneho divokého chudobného chlapca, ktorý sa stal kráľom parížskeho podsvetia.

4. okt 2013

Hoci svetová tlač spomína pri jeho mene rôzne iné herecké roly, Česi a Slováci, ktorí v druhej polovici 60. rokov prepadli čaru Angeliky - markízy anjelov, si ho budú pamätať najmä ako romantického krásavca.

Vtedy len 26-ročný Talian Giuliano Gemma (2. 9. 1938 - 1. 10. 2013) mal za sebou prvé menšie roly (napríklad aj vo Viscontiho filme Gepard), do ktorých sa prepracoval z pozície kaskadéra. Mal atletickú postavu a príťažlivú, nie však dokonalú tvár. V detstve našiel v tráve bombu z 2. svetovej vojny. Vybuchla a navždy ho poznačila.

Kamere to neprekážalo. Naopak, jeho majestátny zjav bol ideálny na úlohy v historických a mytologických filmoch. „Chcel som byť herec – športovec,“ povedal v rozhovore.

Svetová sláva prišla s kovbojkou Una pistola per Ringo. Spaghetti western mal novú hviezdu. Gemma točil jeden film za druhým, občas dokonca pod pseudonymom Montgomery Wood.

V polovici 70. rokov zariskoval a objavil sa v sociálno-kritickej dráme Zločin z lásky a kritika ho prijala s nadšením, rovnako aj ďalšie filmy Tatárska púšť, Železný šéf či Corleone.

Na konte má vyše sto projektov, spoluprácu s Burtom Lancasterom, Alainom Delonom či Claudiou Cardinale, alebo aj s Woodym Allenom. Ak chcete vidieť, ako vyzeral v roku 2012, pustite si Do Ríma s láskou.

V poslednom období sa však Gemma venoval inému odvetviu umenia – sochárstvu.

"Je to zábava, ktorá ma vo voľnom čase vždy sprevádzala. Očakávania herca, to sú nebezpečné momenty, ktoré sa môžu premeniť na neurózu. Nikdy som toto riziko nepodstupoval, pretože som sa o svoj čas delil aj s inou vášňou. Sú to dve paralelné cesty, ktoré mi dávajú toľko uspokojenia!“ povedal.

Keď sa ho v júli na filmovom festivale v Giffoni pýtali, čo treba na to, aby bol človek večne mladý, odpovedal: „Nadšenie pre život. Záujem o mnoho vecí a predovšetkým vášeň, vášeň."

Ako povedal jeho filmový Nicolas: Žiť sa musí.