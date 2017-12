Čo čítame: Brooklyn

Text so všedným príbehom nemusí byť každému po chuti.

6. okt 2013 o 16:30 Denisa Ballová

Nie je to kniha, ktorú si budete pamätať celý život. Skôr je jednou z tých, ktorou preplávate za pár dni bez podčiarknutia jedinej silnej myšlienky. Taká je kniha od Colma Tóibina Brooklyn o írskom dievčati, ktoré sa vybralo hľadať šťastie za oceán.

Kniha je jednoduchá a jednoznačná s viacerými hluchými miestami, pripomína dievčenské romány.

Hrdinka Eilis Laceyová viackrát stojí pred voľbou, ktorej výsledok je čitateľovi vopred jasný. Na štýl knihy si čitateľ navyše musí dlhšie zvykať, text so všedným príbehom nemusí byť totiž každému po chuti.

Tóibin však v knihe veľmi dobre pracuje s detailom, vidno to najmä pri opise života malého mesta Enniscorthy, z ktorého pochádza hrdinka aj samotný autor. Vykreslenie nového sveta – brooklynských ulíc v letných horúčavách i v mraze – zaujme, no banálne opisy sú miestami na škodu a brzdia text.

Pozitívom knihy je, že írsky prozaik čitateľa vtiahne do obdobia, keď sa do kín dostal film Spievanie v daždi, do obchodných domov začali chodiť aj „farebné“ ženy a v kluboch sa hrali swingové melódie. Vďaka knihe sa čitateľ dozvie niečo viac aj o sťahovaní Írov či Talianov za prácou do Ameriky. S dobovou atmosférou vie Tóibin veľmi dobre pracovať, rovnako ako so psychológiou ženy, ktorá v knihe hľadá svoj životný priestor medzi írskym malomestom a americkým veľkomestom.

Škoda, že pozitív je v knihe, za ktorú autor v roku 2009 získal literárnu cenu Costa, tak veľmi málo.