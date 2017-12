Gary Barlow zverejnil videoklip ku skladbe Let Me Go

Pieseň je prvým singlom zo spevákovho očakávaného albumu s názvom Since I Saw You Last, ktorý by mal vyjsť 25. novembra.

BRATISLAVA. Britský spevák Gary Barlow zverejnil videoklip k piesni Let Me Go. Klip nakrúcali v uliciach New Yorku pod režisérskou taktovkou Bena Winstona.

Skladba Let Me Go je tiež prvým singlom z albumu Since I Saw You Last, ktorý by mal vyjsť 25. novembra. Štyridsaťdvaročný hudobník už prezradil, že na novinke spolupracoval aj s Eltonom Johnom. Ich spoločná pieseň má názov Face To Face.

Gary Barlow sa preslávil ako líder skupiny Take That, pričom zložil väčšinu jej najväčších hitov. Spolu s Howardom Donaldom, Jasonom Orangeom, Markom Owenom a Robbiem Williamsom vydal v 90. rokoch minulého storočia úspešné albumy Take That and Party (1992), Everything Changes (1993) a Nobody Else (1995). Po odchode Williamsa sa skupina odmlčala, Barlow sa venoval sólovej dráhe a vydal nahrávky Open Road (1997) a Twelve Months, Eleven Days (1999).

Take That sa bez Williamsa vrátili na scénu v roku 2006 s úspešným albumom Beautiful World, po ktorom nasledoval The Circus (2008). V roku 2010 sa k štvorici opäť pridal pôvodný piaty člen a spoločne nahrali štúdiovku Progress (2010).

Barlow sa vo Veľkej Británii tiež stal obľúbeným porotcom a mentorom v šou The X Factor. V roku 2012 dostal od kráľovnej Alžbety II. Rad britského impéria OBE a vlani tiež organizoval koncert pri príležitosti jej diamantového jubilea, teda 60 rokov na tróne. Pri tejto príležitosti mu vyšlo aj EP s názvom Sing, ktoré obsahuje napríklad piesne God Save The Queen, Amazing Grace či prerábku hitu od The Beatles s názvom Here Comes The Sun.