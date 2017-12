Proti komunistom chceli bojovať bombami, no búrili sa nešikovne

Kotlebovci neboli takí dôležití ako ženy

Jeden z autorov vysvetľuje, prečo sa do filmu Zamatoví teroristi nedostalo to, že jeden z hrdinov kandiduje do župných volieb za extrémistickú stranu.

Režisér Peter Kerekes hovorí, že keď s kolegami hľadal kandidátov do filmu Zamatoví teroristi, nebolo veľmi z čoho vyberať.

V socialistickom Československu boli len štyria muži odsúdení za teroristickú činnosť - oni si nakoniec vybrali troch. Jeden z nich, František Bednár, je dnes na kandidátke Kotlebovej Slovenskej ľudovej strany do župných volieb. Čo vyvoláva otázku, či je slovo „zamatoví“ v názve filmu zvolené vhodne.

Oprava: František Bednár kandiduje za Slovenskú ľudovú stranu. Tá nie je s Kotlebom spojená.

„Fero Bednár vyšiel z väzenia v roku 1990 a odvtedy sympatizoval s viacerými politickými stranami, angažoval sa v nich ako naivný bojovník za spravodlivosť. Keď vybadal v strane korupčné tendencie, vždy odišiel,“ hovorí Peter Kerekes.

Režiséri začali film chystať v roku 2003 a prvá klapka padla o sedem rokov neskôr. „V septembri 2011 nám Fero oznámil, že začal spolupracovať so Slovenskou jednotou, potom sme sa dozvedeli, že ho vyhodili, pretože nerešpektoval autoritu vodcu,“ hovorí Kerekes.

„Kým sme film dostrihali, sympatizoval so stranou Sedem statočných z Košíc, a kým náš film zo slovenských kín odíde, ešte môžeme čakať nejaké prekvapenie.“

Peter Kerekes, Ivan Ostrochovský a Pavol Pekarčík neplánovali jeho porevolučné aktivity do filmu zapojiť, nebola to vraj pre nich hlavná téma. Kerekes upozorňuje, že Zamatoví teroristi majú podtitul Film o láske a že by bolo nedôstojné, keby sa diskusia okolo neho okresala iba na politickú linku.

„Napríklad Vladimír Hučín bol z atentátov obvinený aj po roku 1989 a o jeho činnosti by sa mohol nakrúcať seriál. Pre nás však bolo dôležité aj to, ako to ovplyvnilo jeho vzťahy so ženami,“ tvrdí Kerekes. „Stanislav Kratochvíl bol zas človek plný hnevu a to, čo robil, bolo skôr výsledkom jeho životnej frustrácie.“

To, že sa režiséri vo filme venujú najmä romantickej linke, dá sa považovať za provokačné rozhodnutie. Tým, že politickú linku potlačili do druhého plánu, Zamatoví teroristi naozaj pôsobia v tom prvom pláne ako portrét troch neškodných „hrdinov“.

„Ak sme sa niečomu chceli vyhnúť, tak potom to bola glorifikácia. Zároveň sme nemali záujem nakrútiť čiernobiely film na obraz socialistického realizmu, kde je hneď každému jasné, kto je dobrý a kto zlý,“ tvrdí Kerekes. „Myslím si, že naši hrdinovia sú miestami úsmevní, miestami trápni a miestami z nich ide hrôza.“

Kristína Kúdelová