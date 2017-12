Richard Müller prichádza iba s Hlasmi

Spoločné turné speváka so skupinou Fragile sa už z Česka presunulo na Slovensko. Záujem je veľký

Volá sa to Hlasy a presne tak to naozaj je. Žiadne iné nástroje okrem mikrofónov na aktuálnych koncertoch a novom albume Richarda Müllera nie sú.

V roku 2006 vyhlásil, že s hudbou je koniec. Dopadlo to inak: „Ľudia v mojom okolí ma motivovali. Postupne vytvorili schopný a ľudsky príjemný kolektív, prišli s hotovými nápadmi, koncertným programom,“ hovoril presne pred rokom v rozhovore pre SME. „Bez toho, aby som sa niekam pchal, dostal som sa do centra diania a bolo to príjemné.“

Richard Müller je naspäť. Dal sa dokopy s vokálnou skupinou Fragile, spoločný projekt už nahrali na album a jeseň trávia intenzívnym koncertovaním vo dvoch krajinách.

V Lucerne aj v dedine

V Česku už turné Hlasy vzbudilo veľké ohlasy, dvakrát dokonca vypredalo pražskú Lucernu. „Som dojatý. Dúfal som, že dvojkoncert v Lucerne bude fajn, ale že dopadne tak úžasne, to som nečakal. Všetci sa z tohto trium〜fálneho úspechu radujeme ako malé deti,“ povedal spevák.

Turné Hlasy však neprešlo len veľkými mestami, zastavilo sa napríklad aj v Božejove, dedine so šesťsto oby〜vateľmi, ktorá sa nachádza pri Pelhřimove. Spevák tam zavítal na pozvanie dlhoročného priateľa, farára Karola Lovaša a čudoval sa, že sa českí novinári čudujú. „Žijú tu predsa rovnakí ľudia ako napríklad v Prahe. V malých sálach je navyše často lepšie publikum,“ citovala ho Mladá fronta Dnes.

S nezáujmom fanúšikov Richard Müller, ktorý sa na scéne vynoril v osemdesiatych rokoch minulého storočia, nikdy problém nemal. Jeho publikum je stabilné a stále sa rozrastá. Aj o slovenskú časť turné, ktorá sa práve začína, je veľký záujem. Okrem bratislavského NTC sa vypredali aj večery v Košiciach a v Nitre, takže sa tam tiež museli pridávať ďalšie koncerty.

A cappella kapela

Spevákov najnovší projekt vznikol bez tradičnej sprievodnej kapely. Je to formát „a cappella“, postavený výlučne na hlasoch. Jeho staré pesničky do čisto vokálnej po〜doby pre svoju skupinu Fragile prearanžoval dirigent Branislav Kostka.

„Chceme ponúknuť fanúšikom veci, ktoré dobre poznajú a na Richardových koncertoch očakávajú – najväčšie hity,“ vysvetľuje kapelník kľúč výberu. „Zároveň chceme zaspievať aj niektoré skladby, ktoré neboli až také medializované. Pre mnohých možno budú akoby úplne nové.“

Nejakých radikálnych úprav sa však fanúšikovia obávať nemusia. Podľa Braňa Kostku bolo cieľom príliš sa nevzďaľovať od pôvodných aranž〜mánov. Okrem samotného nového albumu Hlasy už vznikla aj špeciálna rovnomenná aplikácia pre mobilné telefóny a počítače. Je voľne dostupná a technicky šikovnejším (aj muzikálnym) fanúšikom umožňuje pohrať sa s podkladmi pesničiek a vytvoriť si svoje vlastné mixy.