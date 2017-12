Čo ukázal prvý showcase festival

Nultý ročník akcie Waves Bratislava prekvapil návštevnosťou koncertov a otvoril zaujímavé témy.

7. okt 2013 o 18:05 Oliver Rehák, (her)

Zdalo by sa, že nápad natlačiť do jedného jesenného večera v hlavnom meste takmer štyridsať koncertov, na ktorých má veľkú prevahu domáca scéna, nemôže fungovať. Stalo sa. Aj preto, že Bratislava cez víkend v premiére zažila takzvaný showcase festival, aké úspešne fungujú v iných krajinách.

Netreba chodiť ani ďaleko, stačí do Viedne. Organizátori to urobili najlepším možným spôsobom – so susedným mestom sa spojili s podporou veľkej firmy. Už nultý ročník akcie tak bol pripravený profesionálne a nezostane len pri jednorazovom projekte.

Hralo sa na siedmich pódiách, ktoré boli s jedinou výnimkou sústredené na Námestí SNP (čo umožňovalo rýchle presuny divákov), najväčšiu časť programu tvorili gitarovky a elektronika.

Ani na Pohode či festivale Grape nemáte možnosť naraz vidieť takmer kompletnú generáciu hudobníkov dvadsiatnikov a tridsiatnikov, známu najmä z Rádia_FM.

Hodnotiť jednotlivé koncerty nemá príliš zmysel, inventúra scény je totiž síce úplne v poriadku, no teraz išlo aj o niečo iné. Ukázať našu scénu nielen domácemu publiku. A to je presne cieľom „showcase“ festivalu.

Medzi takmer tromi tisíckami divákov bolo aj prekvapivo veľa hostí z Viedne. Niektorí z nich mali program na celý deň, na pozvanie organizátorov sa zúčastnili na panelovej diskusii o možnostiach exportu slovenskej hudby.

Domácich zástupcov sa však na nej zúčastnilo veľmi málo. Exportovať by totiž síce aj bolo čo, akurát sa ukázalo, že to príliš nemá kto robiť. Väčšina tejto scény má iné zamestnania, hudba je pre nich hobby, venujú jej síce dosť voľného času aj peňazí, ale len po istú hranicu. Koncerty si organizujú sami a spravidla ide o víkendové hrania, respektíve ak aj manažérov majú, je ich jeden a pol a robia to rovnako.

Máloktorí naši hudobníci z tejto scény sú ochotní urobiť to, čo napríklad Longital – vzdať sa pôvodných zamestnaní, pustiť sa do muziky naplno a intenzívne pracovať aj na zahraničných koncertoch. Samozrejme, nie vždy to musí vyjsť, svoje o tom vie trio Nvmeri, ktoré sa ešte pod názvom The Uniques presťahovalo do Berlína, no získalo len cennú skúsenosť.

Ale práve duo Longital je najlepším dôkazom, čo sa dá dosiahnuť. Pravidelne hráva v zahraničí, a to nielen v Česku a na Ukrajine. Napríklad v roku 2010 si po pozvánke na festival South by Southwest v Amerike proaktívne vybavili sedem ďalších koncertov a nestrávili tam tri týždne iba ako turisti.

Jasné, skúsenosti a rady sa dajú získať či rozdávať nielen na konferencii, ale táto je zaujímavou možnosťou. A budú ďalšie: „Plán je urobiť podujatie showcase typu s konferenciou v súmestí Bratislava – Viedeň, ergo ’twincity festival’,“ vraví Tibor Holoda.