Detskí herci: Čo by dopriali svojim seriálovým postavám?

Počas nakrúcania majú špeciálny režim, viac prestávok než dospelí a pracovný čas maximálne šesť hodín.

9. okt 2013 o 18:00 Alena Štifilová

Počas nakrúcania majú špeciálny režim, viac prestávok než dospelí a pracovný čas maximálne šesť hodín. Ako vidia detskí herci svoje seriálové postavy, a to, čo sa odohráva pred kamerou?

Hovorí sa, že najťažšie sa nakrúca so zvieratami a s deťmi. Kasting na hlavného detského predstaviteľa Paľka Hronského v seriáli Chlapi neplačú trval štyri dni a tvorcovia videli vyše tisíc chlapcov.

„Hlavným kritériom bolo, okrem toho, aby dieťa bolo kontaktné, že musí dobre zvládať stres,“ hovorí producentka Danica Haláková. „Detskí herci musia byť odolní. Po tom, čo sme vybrali Marcelka Chlpíka, otestovali sme ho, či dokáže pracovať pod stresom, napríklad naučiť sa zo dňa na deň väčšie množstvo textu. Pri Riškovi Labudovi sme rátali s tým, že je z hereckej rodiny a vie, do čoho ide.“

Malý Chlpík to zvládol bez problémov. Ako živé až hyperaktívne dieťa mal skôr problém so scénami, kde musel ležať v posteli. „Nevedeli sme ho tam udržať,“ hovorí Haláková.



Marcel Chlpík (7)

V seriáli Chlapi neplačú hrá syna slobodnej mamičky Pauly (Dominika Kavaschová). Počas automobilových pretekov ho zrazí Michal Lánsky, mladý muž z bohatej rodiny, ktorá podniká v drevárskom priemysle. Paľko ostane na vozíku a medzi jeho mamou a Michalom sa začne vyvíjať komplikovaný vzťah.

Aké to je, hrať niekoho, kto nemôže chodiť?

Nudné. Nemôžem vstať, hýbať nohami. Nebaví ma, že musím byť na vozíku.

Opíš Paľka.

Je z veľmi chudobnej rodiny. Chce za otca Miša, ale on je slepý, lebo ho zrazil. Keď budem chodiť na hipoterapiu, tak sa do toho zapletie Gabo a oni dvaja sa budú nenávidieť.

Tebe je kto sympatickejší?

Mišo. Lebo má auto. V skutočnosti je to Maštalír. Aj ten má auto, ktoré má automatickú aj ručnú prevodovku. Normálne ma v ňom viezol. Šoféroval som, ale len s automatickou prevodovkou.

Gabo nie je dobrý?

Je. Učí ma chodiť. Po čase na Miša zabudnem a už bude len Gabo. To bude škoda.

Neprekáža ti, že Michal je ženatý a má syna?

Nie. Zobral by si ho od svojej manželky a bolo by. Ona by išla na súd, potom by išli obidvaja, ale on by musel mať lepšieho právnika.

Aký máš vzťah s Michalovým synom Sebastiánom?

On najprv nechcel, aby som bol jeho kamarátom, ale keď som mu povedal o svojom otcovi, zmenil svoju filmovú tvár.

Ktorá z postáv má najhorší charakter?

Podľa mňa Roman (Alexander Bárta) a Nora (Petra Vajdová), Michalova manželka.



Miška Javorčeková (10)

V seriáli Panelák hrá Mišku, dcéru Michala Bajzu (Marián Miezga) a Zuzany Bajzovej (Henrieta Mickovičová). Tá tragicky zahynula pri havárii lietadla a odvtedy je Miška zamĺknutá a utiahnutá. S Terezkou, dcérou Ivany Švehlovej, sú najlepšie kamarátky. Ivana jej čiastočne nahrádza matku. Gynekológ Bajza žije neusporiadaným súkromným životom.

Prečo si myslíš, že Búrlivé víno je zlý seriál? (Tou vetou nás privítala.)

Lebo sa tam stále niekto bije a bozkáva.

Čo je na bozkávaní zlé?

Nemám to rada. Je to škaredé.

Má tvoj seriálový otec nejakú partnerku?

Neviem, asi Betku.

Nehodila by sa k nemu tvoja nová aupairka? Mám pocit, že sa mu trochu páči.

Ani nie. Je pre neho veľmi mladá, nehodia sa k sebe.

Mal by sa oženiť?

Mal. Teraz hráme, že nám stále robí iba praženicu, niekedy je veľmi slaná, niekedy olejnatá. Hodila by sa mu mama, ktorá by lepšie varila. Keď tú praženicu jeme, v skutočnosti je dobrá.

Čo by tvoja postava mohla zažiť?

Páčilo by sa mi, keby sme sa s Terezkou maľovali. Mne mama doma nedovolí maľovať sa, v škole nemôžeme mať ani nalakované nechty, ani červené ústa.

A čo by si chcela, aby sa udialo v seriáli?

Aby bol Fábry s Betkou a Ivana sa dala dokopy s Michalom.

V Paneláku hráš tri roky.

Štyri.

Dobre, tak štyri. V poslednom čase mávaš viac scén a viac dialógov. Tešíš sa?

Aj áno, aj nie. Je to lepšie, lebo mi dávajú viac peniažkov, horšie, lebo to trvá dlhšie a ja sa už potom nudím.

Páčilo by sa ti, keby ti scenáristi vymysleli nejakého frajera?

Nie. Ty by si mi koho odporučila?



Rišo Labuda (11)

V Búrlivom víne stvárňuje syna Petra Roznera (Martin Mňahončák) a Dáše Roznerovej (Alena Ďuránová). Má rád prírodu, kone, vinicu a nespĺňa náročné kritériá svojej mamy, ktorá by z neho rada vychovala malého génia.

Pozeral by si Búrlivé víno, keby si tam nehral?

Nepozerám ho, ani keď tam hrám. Chodím hrávať futbal, nemám už čas. Predtým som pozerával.

Aby si videl, ako ti to ide?

Aj, ale aj preto, že to bol dobrý seriál. Mne sa to páčilo.

Opíš svoju postavu.

Volám sa Jakub Rozner, som štvrták, ale v skutočnosti som šiestak. Som hravý, stále sa hrám s nevlastnou sestrou Laurou.

S Laurou ste dali dokopy svojich rodičov, pravda?

No, máme na tom nejakú zásluhu.

Prečo sa tvoji seriáloví rodičia rozviedli?

Stále sa hádali, aj kvôli mne. K tomu ešte moja mama chcela odísť do Bruselu, našla si tam frajera.

Teba plánovala nechať tu alebo zobrať do Bruselu?

To bolo tak, že sa hádali, či ostanem tu, alebo pôjdem tam. Ja som chcel ostať na Slovensku s otcom. Podľa mňa by nemala mama odchádzať od svojho dieťaťa a manžela tak ďaleko.

Aké scény hráš najradšej?

Vtipné. A najradšej v exteriéri, v našej záhrade, tam je pekné prostredie.

Ktoré máš najmenej rád?

Tie smutné. Keď mám plakať alebo kričať, ale to som musel robiť len v jednom diele, väčšinou hrám vtipné. Teraz som nakrúcal smutný dialóg s mamou, rozišla sa s frajerom, s tým, čo si našla v Bruseli. Rozhodla sa ostať na Slovensku a je z toho smutná. Chcel som ju potešiť.

Vykresľuje Búrlivé víno reálne vzťahy medzi ľuďmi?

Ako kedy. Niekedy je to dosť pritiahnuté za vlasy. Napríklad to, ako sú André a Baxa pomstychtiví.

Hral si už predtým niekde?

Keď som bol menší, raz som účinkoval v Hodine deťom. Spieval som tam spolu s otcom (Marián Labuda ml.) a starkým (Marián Labuda). Hral som aj v reklame a vo filme Dom. Teraz nakrúcam s Jurajom Nvôtom film Rukojemník. Som tam hlavná postava.

Rád hráš?

Jasné. Okrem toho každý štvrtok chodím do rozhlasu, tam nahrávame, dabujeme, čítam rozprávky do rádia.



Alessia Kuki (7)

V Búrlivom víne stvárňuje menšiu úlohu, malú pacientku Terezku. Má zdravotné problémy, pre ktoré sa ocitla v nemocnici. Jej matka ju vychováva sama, nemá čas sa jej venovať, väčšinu dňa trávi v práci.

Kto je tvojím seriálovým tatinom?

Mal to byť Igor, ale asi nebude mojím otcom.

To je dobre alebo zle?

Škoda. S ním sa mi dobre hrá. Minule sme sa mečovali dlhými palicami.

Koho máš z hercov ešte rada?

Martina. Je milý, a keď niečo povie, niekedy sa aj usmeje. (Babka dopĺňa: Juraj Loj je jej tajná láska. Páčil sa jej, ešte sme ani netušili, že bude hrať v Búrlivom víne.)

Ako sa cítiš na nakrúcaní?

Ako keby som bola doma a nie na nakrúcaní. (Babka: Ona rada nakrúca, minule mi hovorila: Babka, zavolaj tam, prečo ma nevolajú. Do školy chodí ako do roboty a na nakrúcanie ako na miesto, kde sa môže hrať.)