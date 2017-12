Na následky rakoviny zomrel Phil Chevron zo skupiny The Pogues

8. okt 2013 o 19:47 TASR

DUBLIN. Phil Chevron, gitarista írskej folkovo-punkovej formácie The Pogues, zomrel v utorok v rodnom Dubline vo veku 56 rokov na následky nádorového ochorenia hlavy a krku.

Informáciu priniesla agentúra AP s odvolaním sa na manažéra formácie Marka Addisa.

Rodák z írskej metropoly, vlastným menom Philip Ryan, nepatril síce k zakladajúcim členom The Pogues, ale súčasťou formácie sa stal ešte v polovici 80. rokov minulého storočia po tom, čo hrával v punkrockovom zoskupení The Radiators From Space.

Chevron, ktorý bol nielen gitaristom, ale i príležitostným hráčom na banjo, sa autorsky podieľal na viacerých známych songoch The Pogues, vrátane emigrantskej balady Thousands Are Sailing.

Bol i spevákom a neoficiálnym hovorcom formácie, ktorý odpovedal i na webe na početné otázky fanúšikov.

V júni 2007 sa fanúšikovia skupiny dozvedeli, že Chevronovi diagnostikovali rakovinu pažeráka v pokročilom štádiu, o rok neskôr však prišli optimistické správy o jeho zdravotnom stave.

Nechýbal už na koncertnom turné po amerických mestách v roku 2008 a odvtedy to platilo o všetkých koncertoch až do minulého roka.

Po úspešnej šnúre vystúpení v Austrálii a Japonsku musel však frontman skupiny rezignovať na vystúpenia v Európe.

Iba 15. mája 2013 umelec informoval, že sa v jeho organizme objavil ďalší tumor, ktorý však nemožno operatívne odstrániť. Médiá citovali vtedy jeho slová: This time the cancer is lethal (Tentoraz je rakovina smrteľná).