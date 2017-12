CE.ZA.AR 2013: Pozrite si víťazov ceny za architektúru

Kategória: Občianske a priemyselné budovy

Administratívne centrum Reding Tower 2, Račianska ulica, Bratislava

autori: Peter Vitko, Kornel Kobák, autor foto: Ľubo Stacho, text: Ing. arch. Broňa Tarnócy

Architekti vytvorili jednoduchý a zrozumiteľný koncept, adekvátny funkcii a polohe navrhovaných objektov, koncept bez nadbytočných vrstiev a „komplikácií“ s dôrazom na harmóniu vizuálnych, prevádzkových a technicko-technologických parametrov vlastnej stavby, ako aj celkového urbanisticko-architektonického pôsobenia zástavby. Zrozumiteľnosť návrhu, architektonická primeranosť, prevádzková a technická vyváženosť spolu s dôrazom na uplatnenie pôsobenia prírodného fenoménu Karpát a viníc v návrhu novej zástavby – to sú hlavné prednosti architektonicko-urbanistického a hmotovo-priestorového riešenia objektov Reding Tower II. Suverénny a sebavedomý koncept priestorovo a funkčne dotvára areál, v rámci ktorého bol podľa návrhu tých istých architektov zrealizovaný v rokoch 2002 – 2004 administratívny objekt Reding Tower I. Posledný administratívny objekt, ktorý by uzavrel a dopovedal celkový urbanistický a architektonický zámer, čaká na svoju realizáciu, ktorá by umožnila potvrdenie architektonických vízií o celkovom vzhľade a fungovaní areálu.