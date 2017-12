Krátko z filmu

Julian Assange napísal list hercovi, ktorý ho hrá vo filme The Fifth Estate.

13. okt 2013 o 16:49 Kristína Kúdelová, kk

Film The Fifth Estate o Julianovi Assangeovi a o tom, čo spôsobila jeho WikiLeaks, sa už pomaly dostáva do svetových kín. Zároveň sa na nete rozšíril list, ktorý Assange poslal ešte v januári anglickému hercovi Benedictovi Cumberbatchovi. Prosil ho v ňom, aby ho nehral, pretože film vraj vychádza „z nakazených“ zdrojov.

Cumberbatch je známy napríklad z úspešnej série BBC Sherlock Holmes. Assangeovi odpovedal, že si s úlohou vedel poradiť, pretože sa „nepohybuje v morálnom vákuu“ a teda mu nehrozí, že sa dá len tak ľahko zneužiť ako „nástroj pravicovej propagandy“. Do našich kín by sa mal film The Fifth Estate dostať 16. januára.

video //www.youtube.com/embed/YQOiS_l_0Jk

Vo francúzskom meste Lyon sa bude v pondelok premietať zreštaurovaná kópia filmu Opica v zime z roku 1962. Podľa denníka Le Figaro pri tom bude aj Jean–Paul Belmondo.

Vtedy hral prvýkrát so Jeanom Gabinom, ktorý mu vraj radil, aby hral tak, ako má chuť, a odrádzal ho od kaskadérskych kúskov: „Prestaň blázniť, chlapče, je to príliš nebezpečné!“

Ako vieme, Belmondo neposlúchol. V roku 2001 dostal mozgovú príhodu a ochrnul, pomaly sa z toho dostáva. Dnes má 80 rokov a Le Figaro píše, že je opálený, vysmiaty, elegantný v košeli a šále. Má pestovanú bradu a psa, ktorého dostal od Brigitte Bardotovej.