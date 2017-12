Nové knihy: Budú muži čítať kabelkový román?

Filmári siahajú po knihe s mystickým dobrodružstvom, ženy po obraze medziľudských vzťahov.

13. okt 2013 o 16:54 Alexander Balogh, ba

David Grann: Stratené mesto Z

Tatran

Plukovník Fawcett, ktorý popri Livingstonovi patril k najväčším bádateľom minulého storočia, sa asi pred sto rokmi podujal hľadať starú civilizáciu v Amazónii, no po zmiznutí tisícok pátračov boli vedci presvedčení, že je to smrteľná pasca. Fawcett sa nevzdával, no nakoniec sa aj jeho výprava stratila bez stopy. Americký novinár David Grann po dôkladnom štúdiu Fawcettovej pozostalosti, denníkov, korešpondencie a máp napísal román, po ktorom okamžite siahli aj filmári.

Adriana Macháčová: Striptíz duší

Ikar

Adriane Macháčovej vyšli v edícii Príbehy z kabelky už tri čitateľsky úspešné knihy. Aj v tomto románe ponúka pohľad do vnútra medziľudských vzťahov, tentoraz prostredníctvom štyroch žien. Ich osudy sú rôzne, samozrejme, že ide o lásku, bývalú alebo nastávajúcu, prchavú, niekedy asi zbytočnú alebo iba vysnívanú. Isté je, že v štyroch typoch osudov sa nájde mnoho žien, ale s chuťou si ich prečítajú aj čitateľky s iným životným príbehom. A možno do kabelkovej knihy nazrie aj nejaký zvedavý muž.

Michal Hlatký: Zlatý vek

KK Bagala

Debutant, ktorý, ako mnohí autori Bagalovej ekipy, vzišiel zo súťaže Poviedka. Prezentuje sa zbierkou nemilosrdných poviedok, ktorú si aj sám ilustroval. Všetko predznamenáva už v tej titulnej: „Najprv bol Zlatý vek, keď ľudstvo žilo spravodlivo a počestne, cenila sa odvaha a statočnosť, potom prišiel Medený vek a spoločnosť sa začala uberať do záhuby. Teraz vládne Železný vek a okolo nás je len špina.“ Prečo teda knihu príbehov zo súčasnosti nazval práve Zlatým vekom? Že by to bola iba legenda?