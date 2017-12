Čo čítame: Môj boj

Byť oceňovaným spisovateľom, otcom troch krásnych detí a mať skvelú manželku ešte neznamená, že človek bude šťastný

13. okt 2013 o 17:21 Kristína Kúdelová

V osobnosti človeka je len jedno percento autentické, že len z jedného percenta sa správame tak, akí sme, tvrdí nórsky spisovateľ Karl Ove Knausgaard.

Keď bol Karl Ove Knausgaard malý, otca sa bál a keď dospieval, vôbec si s ním nerozumel. Napriek tomu plakal, keď zomrel. Zmätok v citoch ho donútil napísať šesťdielny román Môj boj, ktorý vychádzal od roku 2009 a ktorý Nóri považujú za najväčšiu modernú literárnu udalosť. Tajne aj verejne počítali s tým, že Knausgaard dostane Nobelovu cenu.

„Pre srdce je život jednoduchý: bije tak dlho, ako môže,“ píše nórsky spisovateľ na úplnom začiatku a potom rozvíja mohutný, citlivý, ale súčasne aj nekompromisný obraz o sebe, svojej rodine aj ľudskej existencii vôbec.

Knausgaard tvrdí, že v osobnosti človeka je len jedno percento autentické, že len z jedného percenta sa správame tak, akí sme. Zvyšok ovplyvnila výchova, spoločnosť, svedomie... A keďže literatúru považuje za najintímnejšiu umeleckú formu, verí, že v nej sa to jedno percento dá hľadať a nájsť. Pod podmienkou, že je autor slobodný, oslobodený od hanby a strachu, čo si o ňom druhí pomyslia. On si na to trúfol a výsledkom je fascinujúci román, zďaleka nie iba osobný. Je v provokujúcom rozpore s tým, akým obyčajným a neštylizovaným jazykom je napísaný.

Doma je Knausgaard známy aj tým, že pomáhal pri preklade a novom nórskom vydaní Biblie a svetové uznanie získal románom En tid for alt (Čas na všetko), v ktorom biblické príbehy strhujúco zbeletrizoval a pritom ich vytiahol zo spoločenského aj ideologického kontextu.

Čosi podobné platí aj pre Môj boj. Opisovanie epizód z osobného života využíva na vytváranie a formulovanie vlastného svetonázoru, orientáciu pri hľadaní zmyslu života. A aj keď sa v nich nič dramatické nedeje, neustále sú prísľubom, že nakoniec povedú k zásadnému poznaniu. Sám napríklad skonštatoval, že byť oceňovaným spisovateľom, otcom troch krásnych detí a mať skvelú manželku ešte neznamená, že bude šťastný.

To, samozrejme, ublížilo niektorým jeho blízkym a keď ho potom v televízii vyzvali, aby zhodnotil úspech svojho diela, rozplakal sa opäť.