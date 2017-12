Festival nekonvenčných zážitkov

Zajtra sa v Nitre začína tretí ročník festivalu PostmutArt.

15. okt 2013 o 0:00 Jana Németh, jem

Tento festival sa dá iba ťažko charakterizovať jediným slovom. Aj preto patrí k názvu PostmutArt aj podtitul „zvuk-obraz / gesto-text“. Zajtra a vo štvrtok opäť predstaví v Nitre domácich aj svetových umelcov, ktorých vystúpenia nie sú úplne konvenčné.

„PostmutArt je medzinárodný cyklus intermediálneho umenia – na čom by azda nebolo nič zvláštne, no on sa navyše zameriava na prezentáciu ťažko určiteľných druhov umenia,“ hovorí organizátor a multiinštrumentalista Julo Fujak. „Ide mu teda o umenie, ktoré sa navzájom mutantne mení a ovplyvňuje, až je ťažké povedať, či ide len o hudobné umenie, performance, divadlo, videoart, alebo niečo iné.“

Tento ročník bude podľa neho trochu odlišný tým, že sa viac koncentruje na hudbu. Prvý deň sa v Župnom dome v Nitre uskutočnia tri vystúpenia: Chris Cutler, zásadná postava alternatívneho rocku a experimentálnej hudby z Británie s programom Drums for Electronic. Po ňom budú nasledovať vystúpenia Mariána Vargu a Amy Knoles. Americká perkusionistka, pedagogička a šéfka ansámblu California E.A.R Unit uvedie live-electronics verziu diela Crazy Nigger extravagantného minimalistického skladateľa, speváka a klaviristu Juliusa Eastmana.

Vo štvrtok sa PostmutArt presunie do Nitrianskej galérie, kde sa predstavia gitarista David Kollar s poľskou speváčkou a flautistkou Indiou Czajkowskou, Ivan Acher a Jana Vébrová zo susedného Česka, a Christopher Williams, ktorý uvedie koncert pre sólo kontrabas. Program sa začína vždy o 18.00 h.

Ak by ste to náhodou nestihli, Chrisa Cutlera a Amy Knoles uvidíte aj v nedeľu v bratislavskej A4-ke.