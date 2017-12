Zaslúži si byť viac hraný aj počúvaný

Americký časopis Music & Literature venoval veľký priestor skladateľovi Vladovi Godárovi. Na počesť vydania nového čísla sa v New Yorku konal aj komorný koncert z jeho tvorby.

14. okt 2013 o 17:31 Peter Breiner

Bol to nanajvýš príjemný večer. Keď sa skončil, miestnosť bola plná šťastných, usmievajúcich sa ľudí.

Traja mladí Američania hrali v newyorskom kníhkupectve McNally Jackson hudbu, ktorá zmazávala všetky hranice a dotýkala sa všetkých niekde veľmi hlboko – od odborníkov a producentov rozhlasových staníc s vážnou hudbou až po amatérov a okoloidúcich, ktorí sa zastavili úplne náhodou a po pár tónoch zostali až do konca, zasiahnutí hudbou. Pani fotografka zabudla fotografovať a rozplakala sa.

Časopis Music & Literature, vydávaný mladým mužom Taylorom Davis-Van Attom, sa venuje umelcom, ktorí nie sú dostatočne známi, napriek tomu, že by si to zaslúžili. Vo Vladovom prípade je to naozaj úplne presné, pretože on si naozaj zaslúži byť hraný a počúvaný oveľa viac.

Je to skladateľ, ktorý chce šíriť krásu, mier, porozumenie a historické hodnoty, čo za to stoja. Poznáme sa s Vladom už štyridsať rokov, takže viem, o čom hovorím.

V časopise boli nielen články o Vladovi a jeho hudbe a rozhovor s ním, ale aj preklad jeho eseje. Americké vydanie celej knihy jeho esejí sa práve pripravuje. Budúci rok ho má v edičnom pláne vydavateľstvo Dalkey Archive Press.

Takmer o dve generácie mladší hudobníci pochopili Vladovu predstavu úplne presne a s nadšením pre krásu jeho hudby, rovnako ako publikum. Toto nebolo naposledy, zopakujeme to vo väčších podmienkach a bude ešte viac hudby.

Veľká vďaka všetkým, ktorí sa zaslúžili, že sa táto udalosť uskutočnila, medziiným slovenskému konzulátu v New Yorku. Bol som rád, že som sa mohol podieľať.