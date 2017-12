Filmové premiéry v našich kinách

Jeseň filmovej kvantity pokračuje. Tento týždeň si na nás distributéri nachystali v troch rôznych premiérových termínoch dokonca štrnásť noviniek. Osem z nich je celovečerných, šesť krátkometrážnych.

17. okt 2013 o 16:00 Miloš Ščepka

Kobylky II - Pásmo filmov VŠMU Bratislava

Slovenská republika 2010 – 2012

Ticho (2010, r. S. Zrebný), Tieň Pani P. (2011, r. P. Pokorný), Jantárová cesta (2011, r. M. Baláž), Frankenhand (2011, r. A. Gregorčok), Bublina (2012, r. M. Oľhová), WeC verejná (2012, r. K. Hlinčíková), 71 min, premiéra 15. októbra 2013, Continental film

Pásmo Kobylky II tvoria tri hrané, dva animované a jeden dokumentárny film poslucháčov Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave. Vo WeCi verejnej skúma Katarína Hlinčíková stav verejných toaliet na najrôznejších miestach Slovenska. Jantárová cesta (Michal Baláž) a Ticho (Slavomír Zrebný), diela od čerstvých absolventov Ateliéru filmovej a televíznej réžie, sa zamýšľajú nad situáciou ľudí, ktorí si potrebujú nájsť svoj životný priestor. V Bubline animátorky Márie Oľhovej cestu k sebe hľadajú Ona a On, obkolesení vodou. Zábavnú hru s overenými žánrovými schémami gangsterky a hororu ponúkajú Tieň Pani P Petra Pokorného a Frankenhand Andreja Gregorčoka, klasický horor s neklasickými protagonistami.

Carrie

Carrie, USA 2013, 100 minút

Scenár: Lawrence D. Cohen, Roberto Aguirre-Sacasa. Réžia: Kimberly Peirce. Kamera: Steve Yedlin. Strih: Lee Percy, Nancy Richardson. Hudba: Marco Beltrami. Účinkujú: Chloë Grace Moretz, Julianne Moore, Judy Greer, Ansel Elgort, Gabriella Wilde, Portia Doubleday, Cynthia Preston a ďalší, Forum Film

Slovenská premiéra 17. októbra 2013

Pod vyše stopäťdesiatimi filmami pre kiná a televíziu je podpísaný kráľ psychologického hororu Stephen King. Román o dievčati s telekinetickými schopnosťami Carrie z roku 1974 je jeho najkratší a zároveň prvý publikovaný. Už v roku 1976 podľa neho Brian de Palma nakrútil film so Sissy Spacekovou a Johnom Travoltom – ako vôbec prvý film podľa Kinga. Nominovali ho na dva Oscary. Román inšpiroval aj televízne a javiskové adaptácie. Novú verziu s niekdajšou detskou hviezdou Chloë Grace Moretz a s Julianne Moore nakrútila režisérka Kimberley Pierce, tvorkyňa oscarovej drámy Chlapci neplačú.

video //www.youtube.com/embed/j-VcPDkTySQ

Čosi je vo vzduchu

Après mai / Something in the Air, Francúzsko 2012, 122 minút

Scenár a réžia: Olivier Assayas. Kamera: Eric Gautier. Strih: Luc Barnier. Hudba: Johnny Flynn a rôzni autori. Účinkujú: Clément Métayer, Lola Créton, Felix Armand, Carole Combes, India Menuez, Hugo Conzelmann, Mathias Renou, Léa Rougeron a ďalší, Film Europe

Slovenská premiéra 17. októbra 2013

Lanský filmový festival v Benátkach poctil francúzskeho filmára Oliviera Assayasa cenou Osella za scenár jeho drámy Après mai. Bez príkras, ale aj bez akéhokoľvek vysvetľovania či zasadzovania do spoločensko-politického kontextu zobrazuje parížsku mládež v búrlivom roku 1968, najmä jej triezvenie z revolučných ideálov a konformistické zmierovanie sa so životnou realitou. Zaujme presvedčivá evokácia doby, jej životného štýlu a kultúry. V jednej z vedľajších úloh účinkuje menej známa vnučka slávneho komika Dolores Chaplin.

video //www.youtube.com/embed/-m27BchNk1o

Make Your Move

Make Your Move / Cobu, Južná Kórea-USA 2013, 107 minút

Scenár a réžia: Duane Adler. Kamera: Gregory Middleton. Strih: Melissa Kent. Hudba: Michael Corcoran, Eric Goldman. Účinkujú: Derek Hough, Will Yun Lee, Izabella Miko, Jefferson Brown, Rick Gonzalez, Dan Lauria, Yulia Lukin, Michael Mando, Philippe Radelet a ďalší. Continental film

Slovenská premiéra 17. októbra 2013

V newyorskom nočnom podniku sa stretnú tanečníci Donny (Derek Hough) a Tatianna (Izabella Miko). Ich neprekonateľné rozdiely a silná antipatia na prvý pohľad nemôžu prerásť do ničoho iného, len do vášnivej lásky. Ďalší z premnohých mládežníckych tanečných 3D filmov nakrútil v americko-kórejskej koprodukcii scenárista a producent Duane Adler, podpísaný pod obdobnými projektmi Láska v rytme salsy, Let's Dance a Dokáž to!

video //www.youtube.com/embed/os9Z9zNmkHU

Operácia Jeseň

Operação Outono, Portugalsko 2012, 92 minút

Scenár: Bruno de Almeida, Frederico Delgado Rosa, John Frey. Réžia: Bruno de Almeida. Kamera: Edmundo Díaz Sotelo. Strih: Roberto Perpignani, Bruno de Almeida. Hudba: Dead Combo. Účinkujú: John Ventimiglia, Diogo Dória, Nuno Lopes, Carlos Santos, Marcello Urgeghe, Pedro Efe, José Nascimento, Adriano Carvalho a ďalší.Film Europe

Slovenská premiéra 17. októbra 2013

Scenárista, režisér, kameraman, strihač a producent Bruno de Almeida sa narodil portugalským rodičom v Paríži, no žije a pôsobí v New Yorku. Politickou drámou Operação Outono sa vracia do krajiny predkov. Je rekonštrukciou sprisahania, ktoré vo februári 1965 viedlo k vražde portugalského veliteľa vzdušných síl a prezidentského kandidáta Humberta Delgada. Rozprávaním z viacerých hľadísk a sústredením sa na viacero postáv vytvára mozaiku, založenú na najdramatickejších udalostiach politického násilia v Portugalsku.

video //www.youtube.com/embed/iXLXO1TCEEo

Plán úteku

Escape Plan, USA 2013, 115 minút

Scenár: Miles Chapman, Jason Keller. Réžia: Mikael Håfström. Kamera: Brendan Galvin. Strih: Elliot Greenberg. Hudba: Alex Heffes. Účinkujú: Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, James Caviezel, Vinnie Jones, Vincent D'Onofrio, 50 Cent, Amy Ryan, Caitriona Balfe, Sam Neill a ďalší. Bontonfilm

Slovenská premiéra 17. októbra 2013

Ray Breslin (Sylvester Stallone) navrhuje väzenia. Aby overil bezpečnostné opatrenia, necháva sa zvyčajne zavrieť do cely v novej väznici a hľadá slabé miesta. Lenže tentoraz sa pri testovaní ničo zomlelo. Ray sedí v dokonale zabezpečenej base, ale v záznamoch ho vedú ako odsúdeného zločinca. Nádejou na cestu von môže byť Emil Rottmayer (Arnold Schwarzenegger), ktorý si odpykáva trest za kyberterorizmus. Stallone a Schwarzenegger konečne spolu, v hlavných úlohách amerického thrilleru, ktorý nakrútil švédsky filmár Mikael Håfström (Zlo, Duch jazera, Rituál).

video //www.youtube.com/embed/CI4EjV_x_PQ

Post tenebras lux

Post Tenebras Lux, Mexiko-Francúzsko-Nemecko-Holandsko 2012, 115 minút

Scenár a réžia: Carlos Reygadas. Kamera: Alexis Zabe. Strih: Natalia López. Hudba: . Účinkujú: Adolfo Jiménez Castro, Nathalia Acevedo, Willebaldo Torres, Rut Reygadas, Mitsy Ferrand, Joakim Chardonnens, Ander Vére a ďalší. ASFK

Slovenská premiéra 17. októbra 2013

Mexický scenárista a režisér Carlos Reygadas je už od svojho debutu Japón pravidelným účastníkom festivalu v Cannes. Aj jeho nový film Post tenebras lux mu tam vlani vyniesol cenu za réžiu. Zachytáva osudy mladej rodiny, ktorá sa z mesta odsťahuje na vidiek. Stret s miestnou vidieckou realitou však nie je vysnívanou idylkou. Mladý pár provokuje odlišným životným štýlom, inou kultúrou. Film je radikálnou autorskou výpoveďou o vzťahu muža a ženy, o rodičovskej láske a o démonoch v každom z nás. Asociácia slovenských filmových klubov ho uvádza v rámci Projektu 100.

video //www.youtube.com/embed/zYeXnNzJ89Y

Turbo

Turbo, USA 2013, 96 minút

Scenár: Darren Lemke, Robert D. Siegel, David Soren. Réžia: David Soren. Kamera: Chris Stover. Hudba: Henry Jackman. V slovenskom znení účinkujú: Michal Klučka, Marián Miezga, Marcel Ochranek, Pavol Topoľský, Ivo Gogál, Ivan Romančík, Juraj Hrčka, Kamil Mikulčík, Judita Bilá, Silvia Petöová, Henrich Platek, Peter Kollárik, Miroslav Trnavský a ďalší. Barracuda Movie

Slovenská premiéra 17. októbra 2013

V animákoch sme už videli pretekať autá aj lietadlá, teraz prišiel rad na ulitníky! Tvorcovia snímok Madagascar, Príbeh žraloka, Shrek, ale aj Wrestler a seriálu Nezvestní sú autormi celovečerného rodinného digitálne animovaného príbehu so stereoskopickým obrazom o malom slimáčikovi, ktorému sa splnil veľký sen. Vznikol v štúdiách DreamWorks Animation s odhadovaným rozpočtom 135 miliónov dolárov. Postavy narozprávali hviezdy ako Paul Giamatti, Samuel L. Jackson či Snoop Dogg, v našich kinách však film uvidíme so slovenským znením.

video //www.youtube.com/embed/VK-8D7YpVhI

Odhalený prístav

Vuosaari, Fínsko 2012, 125 minút

Scenár: Mikko Kouki, Aku Louhimies, Niina Repo. Réžia: Aku Louhimies. Kamera: Tuomo Hutri. Strih: Benjamin Mercer. Hudba: Markus Koskinen. Účinkujú: Alma Pöysti, Aino Louhimies, Sean Pertwee, Deogracias Masomi, Laura Birn, Konsta Mäkelä, Amanda Pilke, Taneli Mäkelä, Jasper Pääkkönen, Eemeli Louhimies a ďalší. Film Europe

Slovenská premiéra 18. októbra 2013

Pertti sa snaží zvíťaziť nad nadváhou a zvládnuť výchovu syna. Šestnásťročná Milla chce byť celebritou. Aleksiho mama nerozumie tomu, aký dôležitý je pre syna jeho pes. Američan Robert chce zažiť skutočnú fínsku zimu. Walter sa musí vysporiadať so šikanou v škole a Marika zase s ťažkou diagnózou. Fínsky dizajnér Aku Louhimies, ktorý sa stal filmárom a na konte má viacero národných filmových cien, spriada mozaiku postáv z prímestskej štvrti Helsínk, ktoré počas jedného šedivého chladného zimného týždňa túžia nájsť lásku a uznanie.