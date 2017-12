Pozrite sa, ako vyzeral viedenský veľtrh umenia

Viannafair existuje od roku 2005, založila ho spoločnosť Reed Messe Wien s cieľom vytvoriť priestor pre prezentáciu domácich autorov medzinárodnému publiku.

Dnes je Viennafair predovšetkým veľtrh úzko špecializovaný na umenie strednej a východnej Európy, od roku 2011 tu majú priestor aj galérie zo Stredného východu.

Popri etablovaných umelcoch vystavuje aj nádejné talenty z mladšej generácie autorov.

Zo Slovenska sa tento raz na Viennafair predstavili galérie Gandy Gallery, Galéria Krokus a Roman Fecik Gallery. Veľtrh sa konal vo výstavných priestoroch Messe Wien na viedenskom Messeplatz 1 od štvrtka do nedele.

Ekrem Yalcindag: Impressions from the streets (Kai Middendorff, Frankfurt, Nemecko). FOTO - DAŠA BARTEKOVÁ

Rakúsky prezident so svojou manželkou pri inštalácii FEMINism Anny Ceeh ( with his wife in instalation of FEMINism^TC od autoriek Anna Ceeh a Iv Toshain. FOTO - DAŠA BARTEKOVÁ