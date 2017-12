Sir Paul McCartney ešte stále dokáže prekvapiť

Legendárny hudobník vydal sviežu kolekciu nových pesničiek.

16. okt 2013 o 17:19 Oliver Rehák

Vlani oslávil sedemdesiatku a nahral hudbu, ktorú počúval ako mladík. Na Kisses on the Bottom boli len dve nové pesničky, predchádzajúci vlastný autorský album nazval Memory Almost Full a vydal ho ešte v roku 2007. Lenže komu sa zdalo, že Paul McCartney už nemá dosť nápadov, mýlil sa.

„Láska k tomu, čo robím,“ odpovedal legendárny britský hudobník, ktorý sa stal svetovou hviezdou už ako dvadsiatnik, na otázku, čo ho dnes ešte stále motivuje písať nové skladby.

A pre fanúšikov počas online rozhovoru na sieti Twitter dodal, že ak by mal opísať album New jedným slovom, vybral by si Svieže. A ono to naozaj presne sedí.

Nový vzťah a pesničky

„Toto je šťastné obdobie môjho života, mám novú ženu a s novou ženou vždy získate aj nové pesničky,“ tvrdí. Už úvodná Save Us svižným tempom udá tón celého albumu, ku klavírnym akordom sa pridajú gitary s povestnými viachlasmi a uzavrie ju veselý falzet ako za mladých čias.

Novinkou sú odvážne zvuky, elektronika a klávesy zaujímavo dofarbujú aranžmány. Skladby, ktoré produkoval Paul Epworth, „neboli skomponované, ale zimprovizované“ a nebyť nezameniteľného hlasu, občas by ste neuhádli, kto je autorom tejto hudby. Ale nikdy to nepreváži funkčnosť a prevažne ide o intrá alebo inštrumentálne pasáže.

Využiť štyroch rôznych producentov môže pôsobiť ako rozmar alebo neschopnosť rozhodnúť sa, ale McCart〜neymu zjavne išlo o niečo iné - prepojiť svoj tradičný štýl s vlastnou experimentálnejšou tvorbou pod pseu〜donymom Fireman, kto ju pozná, nebude až taký prekvapený.

Príde aj na minulosť

Samozrejme, roky sa úplne ignorovať nedajú. Hlas už je matnejší, zastretejší, ale nasadenie a celok to prekryjú. Z väčšej časti albumu presakujú radosť a nová energia, no pri viacnásobnom počúvaní okrem milostných vyznaní vystúpia do popredia aj iné momenty.

„Príliš často som musel zmeniť bolesť na smiech/ aby som sa nezbláznil,“ spieva melancholicky McCartney v Early Days. Je to jedna z kľúčových pesničiek albumu. Akustická vybrnkávačka sa zrodila pri spomienkach na časy, keď v Liverpoole v 50. rokoch dvojica neznámych mladíkov snívala o budúcnosti: „Začali mi naskakovať obrázky, ako s Johnom v obchode s platňami počúvame rané rokenrolové nahrávky a pozeráme sa na plagáty našich vzorov.“

Autobiografická je aj On My Way To Work a na úplný záver príde aj vtipný beatlesovský odkaz. Album sa končí skrytou pesničkou, podobne ako nahrávka Abbey Road. A v de luxe verzii obsahuje ešte o dve skladby navyše.

„Giles Martin mi už v lete v Londýne hovoril, že to bude vážne,“ vraví najznámejší fanúšik Beatles v našich končinách Miroslav Žbirka. Album New, ktorý vyšiel v pondelok, už počul trikrát a najviac oceňuje schopnosť McCartneyho stále prekvapiť: „Je to odvážne a pritom vyvážené, moderné, ale nie módne. Človek nemusí preskakovať ani jednu skladbu.“