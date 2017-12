Pozvánky

17. okt 2013 o 0:00 (kul)

Podhorský vo Photoporte

Dnes sa o 19.00 h v bratislavskej galérii Photoport uskutoční vernisáž výstavy O kľaknutie menší od seba Rastislava Podhorského, kurátorom je Noro Lacko. Výstava potrvá do 30. októbra.

Pohľad za zrkadlo

V bratislavskej Galérii 19 je dnes o 17.00 h ďalšia časť sprievodného programu k výstave Art brut na Slovensku. V bloku o poruchách autistického spektra odznejú prednášky J. Šubu a D. Jaškovej a na programe je aj projekcia filmu Pohľad za zrkadlo.

Karásek vs Africa

Vernisáž výstavy Karásek vs Africa (bronzové plastiky Miloša Karáska v konfrontácii s africkým kmeňovým umením) je dnes o 17.00 h v Považskej galérii umenia v Žiline. Koncepcia výstavy Iveta Ledecká a Milan Mazúr, potrvá do 1. decembra.

Štefan Prokop

Výstavu Štefana Prokopa Ruky otvoria v piatok o 17.00 h v Galérii Prokop v Pezinku.

Pes, ktorý vedel príliš mnoho

V bratislavskom klube Ticho a spol. na Školskej ulici 14 bude v piatok o 19.00 h koncert folkového združenia Slnovrat spojený s krstom knihy Petra Michaloviča Pes, ktorý vedel príliš mnoho. Krstným otcom je Ivan Hoffman. Okrem autora knihy budú hrať Miloš Janoušek, Julo Kazimír, Pavel Malovič, Karol Svozil a Dušan Valúch.