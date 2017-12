V baroch sa kladú ťažké otázky

Mladá víťazka Man Bookerovej ceny tvrdí, že románom The Luminaries sa priblížila k Bratom Karamazovovcom.

17. okt 2013 o 17:04 Kristína Kúdelová, (kk)

Eleanor Catton hovorí, že pre vydavateľov bola nočnou morou, keď ich obiehala so svojím 832­stranovým rukopisom. Vysmievali sa jej a hovorili, že by si mala radšej kúpiť väčšiu kabelku. Tento rok sa stala víťazkou prestížnej Man Bookerovej ceny.

Pred jej vyhlásením sa v britských médiách spomínalo, že keby vyhral írsky spisovateľ Colm Toibín so stostranovým príbehom Testament of The Mary, bol by to najkratší víťazný román v histórii ceny. Lenže vďaka Cattonovej sa stal opak: jej román The Luminaries je tým najdlhším.

„Je to tajomná dráma zo súdnej siene, triler o pomste aj love story,“ napísali o knihe v denníku The Independent. Mnohým to pripomínalo viktoriánsky román, lebo Catton píše o zlatej horúčke na Novom Zélande v roku 1860. Jonathan Ruppin z kníhkupectva Foyles povedal, že aj keby v knihe nebolo viac ako veľký dobrodružný príbeh o vražde, bolo by toho dosť na čitateľský úspech. „Ale je v tom oveľa viac: živé charaktery, radostná oslava jazyka aj pozoruhodné experimentovanie so žánrom. Ten, kto v tom videl len napodobňovanie beletrie z 19. storočia, zostal na povrchu,“ cituje ho BBC.

Eleanor Catton hovorí, že nápad na knihu dostala v bare, keď s kamarátmi diskutovala o tom, či má väčšiu hodnotu spravodlivosť, alebo milosrdenstvo. „Mala som otázku, ktorú som chcela položiť, a to ma viedlo od scény k scéne. Stále nemám pocit, že by som si ju už zodpovedala, ale možno, že táto knihe je odpoveďou,“ povedala Cattonová pre Independent.

Literárni kritici písali, že na románe The Luminaries je veľmi zaujímavá forma, Cattonovú vraj inšpirovali hudobné a architektonické štruktúry a že neskrývala ani obdiv k zverokruhu a jeho pravidelnostiam. Ona sama by povedala, že sa touto knihou priblížila k Dostojevského Bratom Karamazovovcom. „To bolo veľká záhada 19. storočia. Javí sa to ako typický príbeh, v ktorom je vrahom komorník. A má veľa postáv, ktoré sa snažia vyrozprávať sériu udalostí.“

Eleanor Catton debutovala v roku 2008 knihou The Rehersal , už bola preložená do dvanástich jazykov, aj do češtiny. Román The Luminaries písala dva roky, čo sa jej zdalo dosť dlho. „Keď som nakoniec stlačila tlačidlo uložiť, uvedomila som si, že prešlo nesmierne veľa času,“ povedala pre Daily Telegraph.

Cattonová má pritom len dvadsaťosem rokov. Čo znamená, že históriu Man Bookerovej ceny obohatila ešte o jeden rekord: zatiaľ je jej najmladšou víťazkou.