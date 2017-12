Populárny sprejer baví New York. Hor sa hľadať Banksyho

Britský grafity umelec, známy len pod prezývkou Banksy, sa na mesiac presťahoval do New Yorku.

18. okt 2013 o 15:40 Mirek Tóda

Banksy zanecháva stopy po celom New Yorku.(Zdroj: BANKSYNY.COM)

Každý deň pre jeho obyvateľov niečo pripraví. Kým to niekto nezamaľuje.

Sú to často preteky s časom. Legendárny umelec, ktorého identita je dodnes predmetom špekulácií, nikým nepoznaný každý deň niečo v New Yorku nasprejuje. Vycapí to na svojej stránke banksyny.com a nechá ľudí hľadať svoje kúsky po celkom meste.

Môže sa však stať, že skôr ako ho nájdu, sa stane obeťou vandalov či snaživých majiteľov nehnuteľností. Hneď jeho prvý stencil, teda dielko, ktoré nasprejoval cez viacero šablón s farebnými sprejmi, sa o pár hodín stalo cieľom neznámych útočníkov.

Dvaja chlapci ako vystrihnutí z londýnskych ulíc Olivera Twista sprejujú na stene nápis Grafity je zločin. A niektorí strážcovia newyorských nehnuteľností to tak aj chápu.

Bloomberg: Grafity je zločin

Dokonca aj obľúbený a dosluhujúci starosta New Yorku Michael Bloomberg je k jeho projektu „Radšej vonku ako vnútri“ chladný a trvá na tom, že grafity by mali byť zakázané, pretože ničia súkromný majetok a prispievajú k úpadku mesta.

„Nechávam to na oddelenie pre kultúrne záležitosti,“ povedal Bloomberg pre NBC.

Niečo iné si o umelcovi, samozrejme, myslia desaťtisíce fanúšikov na Facebooku, Twitteri či Instagrame. Pre mnohých sa stal dôvodom, prečo zavítať do New Yorku.

A kvôli komu vlastne? Britovi s menom Robin Banks, ktorý bol vraj mäsiarom a jeho rodičia žijú v tom, že to je len neúspešný výtvarník s nenaplnenými ambíciami? Legiend a mýtov je veľa. Aj v New Yorku sa hneď objavili výzvy, že je to skvelá príležitosť nachytať a odhaliť ho.

„Jeden z týchto mužov by mohol byť Banksy,“ napísal Gothamist a priložil fotografiu skupiny mužov, ktorí chystajú jedno z Banksyho dielok v New Yorku. Newyorský magazín ju objavil na Twitteri.

Vie sa, že Banksy je z Bristolu, kde začínal na undergroundovej scéne a medzi miestnymi legendami grafity sa postupne zlepšoval vo svojej technike, ktorá je ľahko rozpoznateľná drsným humorom a aktivizmom.

Banksy nie je len umelec s výraznou kresbou, má aj výrazný názor. Napríklad o Palestíne hovorí ako o najväčšej „open-air väznici“ na svete. Je jasne protivojnový, antikapitalistický (hoci v jeho podmienkach vie veľmi dobre zarobiť) a, samozrejme, sú mu blízke antiestablishmentové hnutia.

Keď sa to spojí s jeho záhadným pozadím (napríklad sa nevie ani to, kedy sa narodil), vtipnými kresbami a sociálnymi sieťami, kde je ako doma, je z toho automaticky poplach. A nemusí sa to skončiť len pri statických stenciloch.

Umenie v pohybe

Jednou z posledných vecí (do uzávierky), ktoré pripravil pre Newyorčanov, je replika maskota fastfoodovej siete. Mierne pribratý Ronald McDonald si vyloží nohu na debničku a živý mladý bosý muž v špinavej bielej košeli a nohaviciach leští na ulici pred podnikovou predajňou jeho červené topánky.

„Správne by mal byť nakysnutejší,“ komentuje jeho post na Facebooku jeden z Banksyho fanúšikov.

V inom prípade zase použil nákladné auto, čo vozí zvieratá na bitúnok. Akurát namiesto živých kráv či prasiat z neho vykukujú plyšové zvieratká. A z reproduktorov, ako napísal Gothamist, znejú reálne zvieracie zvuky.

Banksy však vie byť aj pietny. Ako keď si v Tribece na dolnom Manhattane, na mieste, kde kedysi stála severná veža Svetového obchodného centra, uctil 11. september nasprejovanými dvojičkami, na ktoré pripevní kvet karafiátu.

Nebrať sa vážne

A vie si vystreliť aj sám zo seba. Minulú sobotu vystavil svoje práce v malom stánku v Central parku a nechal ich predávať sivovlasého deduška s taštičkou na bruchu za 60 dolárov, hoci, majú na aukciách desať- až stonásobne vyššiu hodnotu.

Výsledkom je, z čoho si neskôr Londýnčania robia žarty, že väčšina Newyorčanov prejde ľahostajne okolo, akoby si vôbec neuvedomili, akú mali príležitosť na skvelý kšeft. Banksy neskôr napísal, že sa zastavili len traja zákazníci.

Jedna žena chcela niečo pre deti a zjednala si 50-percentnú zľavu, muž z Chicaga si podľa agentúry AP kúpil štyri kúsky, pretože do svojho nového bytu „potreboval niečo na stenu“.

Banksy nedráždi len miestne autority, ale aj kolegov priamo z New Yorku. OMAR NYC si nenechal ujsť príležitosť nastriekať svoj tag hneď vedľa Banksyho balóna. Niekto tam k nemu pripísal „žiarlivé malé dievča“.

Mimochodom, prečo sa Banksyho šou volá Radšej vonku ako vnútri? Je odkazom na citát francúzskeho impresionistu Paula Cézanna. „Všetky obrazy namaľované vnútri, v štúdiu, nikdy nebudú také dobré ako tie urobené vonku.“

Tak hor sa hľadať Banksyho. Keď už nie v New Yorku, tak aspoň na jeho webe. Teda, ak to vôbec je Banksy.

O Banksyho diela predávané v Central parku nebol záujem.