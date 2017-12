Keď zvieratá povedia viac než ľudia

Lucia Nimcová: Animal Imago na výstave v bratislavskej galérii Krokus.

18. okt 2013 o 15:22 Denisa Gura Doričová

Keď Lucia Nimcová na svojich cestách nedokázala komunikovať s ľuďmi, fotografovala zvieratá. Úspešná fotografka, držiteľka Ceny Oskára Čepana z roku 2007, vydáva novú knihu Animal Imago. Snímka somárov pochádza práve z nej.

Súčasný názov Animal Imago pracuje s pojmom imágo, ktorým označujeme dospelého jedinca hmyzu, napríklad motýľa po premene, vyliahnutí z kukly. Obrázky z knihy Animal Imago by si mali prezerať deti spolu s rodičmi. Ostáva na dospelých, nakoľko premenia obraz na príbeh, nakoľko osvetlia deťom realitu. „Koľko bolesti dieťa unesie?“ pýta sa autorka v krátkom videu na svojej stránke. Rôzne podoby zvierat sa ocitli vedľa seba v knižnom celku, aby podali informáciu o svete a zároveň poskytli priestor pre príbehy. Reálne fotky reálnych zvierat v reálnych situáciách. Pracovný názov knihy Chuanita Diary vystihoval skôr náladu, v ktorej snímky vznikali: každá bola virtuálnym pozdravom neteri Chuanite a zároveň hľadaním odpovede na otázky: Prečo cestujem? Čo hľadám?

Sama je matkou. Pri každodennej komunikácii so synom jej chýbali pomôcky z reálneho sveta, ktoré by ukázali zvieratá, aké v skutočnosti sú, nie iba ich sladké náhrady. Aj preto vyrobila deťom dokument. Printy, s ktorými pracovala počas vzniku knihy, ale aj iné artefakty z posledných rokov autorkinho života, súvisiace s materstvom a médiom fotografie, nájdete na výstave Hluché miesta v galérii Krokus. Výstava potrvá do 22. novembra 2013.

Lucia Nimcová: Animal imago (2013)