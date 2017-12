Čo čítame

Adam Haberberg

20. okt 2013 o 16:16 Denisa Ballová

Zopakujúc staré klišé, ak by ste si mali vyberať knihu podľa obalu, po tejto by ste určite nesiahli. Tenký paperback s nie veľmi pekným obalom sa totiž veľmi rýchlo stratí medzi ostatnými knihami. Ak by ste ho však nechali tak, prišli by ste o veľa. Kniha Adam Haberberg od francúzskej autorky Yasminy Rezy je totiž veľmi dobrým dielom, ktoré nielen pre počet strán zhltnete za jeden večer.

Reza nie je iba spisovateľkou, ale rovnako úspešnou dramatičkou, u nás známou napríklad hrami Boh masakra či Kumšt.

Ale späť k Adamovi. Kniha je plná absurdít spoločenského života, ktorých je Reza skvelou pozorovateľkou a ktoré vďaka satire, irónii a najmä svojmu talentu čitateľovi veľmi dobre predkladá. Reza sa chytá obrovských tém, ktoré mnohým autorom unikajú – od starnutia po izoláciu jednotlivca a robí to na malej ploche, ale zato brilantne. je totiž výborné a často zábavné čítanie o človeku, ktorý je v citovej núdzi a ktorý po dlhých a prebdených nociach nasadne do auta k svojej spolužiačke zo strednej školy a vyberie sa spolu s ňou na neznáme miesto.

Reza prijíma Adamov pohľad a zároveň nám umožňuje vidieť jasnejšie ako hlavný hrdina. Častejšie ako jeho nevyslovené myšlienky, ktorých je v knihe viac než dosť, môžu miestami čitatelia zažiť jeho emócie, úzkosť či izoláciu. Adam teda nie je klasickým hrdinom, ktorý zdoláva prekážky a ide si za svojím cieľom. Čitateľ s ním môže súcitiť, hoci nie vždy s ním bude súhlasiť. Ak by niekoho odradil ťažkopádny úvod knihy, ušiel by mu skutočný talent Yasminy Rezy, ktorá vybudovala ďalšiu vydarenú postavu. Takú, ktorej sa občas zasmejete, no ktorú budete častejšie ľutovať.