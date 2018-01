Kto vyhral vstupenky na koncert opernej divy Joyce DiDonato

Operná diva 21. storočia Joyce DiDonato na Slovensku.

25. okt 2013 o 7:00 red

Joyce DiDonato, alebo dokonalá diva 21. storočia, ako americkú mezzosopranistku Joyce DiDonato nazval denník The New York Times, je na turné, v rámci ktorého zavíta 7. novembra 2013 aj do Bratislavy.

Programom koncertu s názvom Drama Queens sú barokové árie kráľovien a princezien. Joyce DiDonato s komorným orchestrom Il Complesso Barocco nahrala tento program aj pre Virgin Classics a získala zaň významné ocenenia, medziiným Grammy a Echo Klassik.

Na Slovensko tak zavíta ďalšia hviezda zo sveta opery, ktorú okrem turné v tejto sezóne čaká bohatý program v operných domoch v Kansas City, Chicagu, Barcelone, Berlíne a Londýne.

Súťaž bola ukončená

Vstupenky si výhercovia vyzdvihnú priamo vo foyer Novej budovy SND pred koncertom. Výhercov budeme informovať mailom a telefonicky.