Život Adele: Ten film radšej nemal vyjsť

Život Adele sa pomaly dostáva aj k nám. Okrem Zlatej palmy ho sprevádzajú spory.

21. okt 2013 o 17:00 Kristína Kúdelová

Keby sme boli v USA, už dávno by sme boli vo väzení, hovorili o podmienkach nakrúcania filmu Život Adele herečky v hlavnej úlohe. Tento týždeň ho premietne Filmový festival inakosti.

Že sa film Život Adele bude tento týždeň premietať v Bratislave na Festivale inakosti, režisér Abdel Kechiche pravdepodobne príliš neeviduje. Keby to však aj vedel, pravdepodobne by neveril, že sa naň pôjdu ľudia pozrieť. A keby v to aj veril, pravdepodobne by už z toho nemal radosť.

Po májovom víťazstve filmu v Cannes sa stalo niečo neobvyklé. Namiesto toho, aby si režisér a herečky šťastne vydýchli, užívali si obdiv a rozmýšľali nad tým, ako postavia svoju oscarovú kampaň, verejne sa pohádali a navzájom sa osočovali.

„Zlatá palma z Cannes, to bolo len chvíľkové šťastie,“ citujú agentúry režiséra. „Dnes už je film podupaný a pošpinený.“ Kechiche si myslí, že ten, kto sa na Život Adele pôjde pozrieť do kina, bude v rovnakej situácii ako „hosť, ktorý ide na svadbu a vie, že manželia sa neznášajú“.

Ešte ju udri!

Kechiche nakrútil film o láske medzi dvomi ženami, o vzniku vzťahu, romantických chvíľach aj bolestivom zániku. Mnohí si asi tento film po ohlasoch zo svetovej premiéry držia v hlave ako ten, kde sú odvážne sexuálne scény. To je však len zlomok z toho, čo sa na plátne deje. Život Adele vyniká emočnou silou, ktorá vzniká v scénach, kde o žiadny sex nejde.

„Keby sa režisér čo i len o tri percentná pomýlil pri výbere herečiek, nebol by výsledok rovnaký,“ hovoril Steven Spielberg, predseda poroty v Cannes. Tým zdôvodnil, prečo Zlatá palma patrila prvýkrát v histórii nielen režisérovi, ale aj herečkám.

Adele Exarchopoulos a Léa Seydoux vtedy plakali – a zdalo sa, že od šťastia. Keď sa však začiatkom septembra išiel film premietať na festivale v Toronte, začali sa na Kechicha sťažovať.

Vyčítali mu, že dlhé a náročné sexuálne scény s nimi začal nakrúcať bez prípravy a bez toho, že by ich vôbec zoznámil. „Väčšina ľudí by sa neodvážila žiadať od nás to, čo chcel on. Boli by ohľaduplnejší,“ povedala pre Daily Beast Adele Exarchopoulos.

Náročná sa ukázala aj scéna, keď sa dievčatá prvýkrát videli pri priechode cez cestu. Kechiche ich ju vraj nútil opakovať stokrát a keď sa už raz od únavy smiali, veľmi sa nahneval. „Tak sa rozzúril, že chytil monitor a hodil ho na cestu. Kričal: V týchto podmienkach sa nedá robiť!“ vravela Léa Seydoux.

Myslí si, že keby film nakrúcali v USA, už dávno by boli vo väzení. Adele Exarchopoulos to dokladá scénou, keď sa priateľky v druhej časti príbehu pohádali. Kechiche vraj na Léu stále kričal: Udri ju! Ešte ju udri!“

„Kechiche je génius, ale zmietaný,“ zhodnotili a skonštatovali, že už s ním nikdy nič nakrúcať nebudú.

Režisér, ktorý prekáža

Abdellatif Kechiche je vo Francúzsku rešpektovaný režisér a jeho talent mohli posúdiť aj diváci u nás, ak na festivaloch videli jeho drámu Kuskus alebo Čierna venuša.

Jeho problémom je podľa všetkého pedantnosť, potreba veci kontrolovať, neobmedzený pracovný čas a tvrdohlavosť. Po herečkách sa cez francúzske médiá ozvali aj zástupcovia technických filmových profesií, tvrdili, že Kechiche ich nútil pracovať v akúkoľvek dennú aj nočnú hodinu, menil pracovný rozvrh a potom aj tak po nociach osamote menil to, na čom oni pracovali. „Bolo to duševné trápenie,“ hovorili.

Kechiche sa bránil v rozhovore pre televíziu Canal+. Reagoval najmä na Léu Seydoux – kým Adele Exarchopoulos začína, ona je už pár rokov vo Francúzsku hviezdou a hrala napríklad aj vo filme Woodyho Allena Polnoc v Paríži. „Léa sa dlho nevedela dostať do roly, nakrúcanie som predlžoval najmä pre ňu,“ hovoril Kechiche. „Ona je súčasťou systému, ktorému ja prekážam.“

Aj tak to stálo za to

Verejný konflikt trval pár týždňov a je pozoruhodné, že prepukol vtedy, keď sa začalo hovoriť o tom, že obe herečky by mohli dostať nomináciu na Oscara. Počas kampaní, a najmä tých oscarových, držia tvorcovia spolu, hovoriť o problémoch je tabu. Nakrúcanie tohto filmu muselo byť naozaj komplikované.

Až neskôr skúsila Adele konflikt zmierniť, pre Figaro povedala, že túto skúsenosť neľutuje, že napriek všetkým ťažkostiam to stálo za to: „Život Adele je úžasný film a pre mňa bol veľkou školou.“

Je možné, že takáto medializácia nakoniec pomôže návštevnosti filmu (u nás pôjde do kín koncom novembra). V každom prípade veľmi by si to zaslúžil, lebo také diela nevznikajú často. Abdellatif Kechiche má však pocit, že ten film nemal nikdy vyjsť. Herečky vraj strhli pozornosť na seba a z neho urobili tyrana. Bojí sa, že nikto už do kina nepôjde „s čistým srdcom a láskavým pohľadom“.