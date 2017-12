Nebude bojovať

Michael Fassbender hrá v úspešnom filme 12 rokov otrokom. Dopredu hovorí, že na oscarovskej kampani sa nezúčastní.

21. okt 2013 o 17:07 Kristína Kúdelová, (kk)

Michael Fassbender je jeden z najlepších hercov svojej generácie a toto postavenie potvrdil filmom Steva McQueena 12 rokov otrokom. Dá sa čakať, že za úlohu majiteľa plantáží bude nominovaný na Oscara, no on už svetovým médiám oznámil, že kampaň si robiť nebude. „Je to drina,“ cituje ho Guardian.

Fassbender (na snímke Imdb) sa odvoláva na prácu, ktorá ho v budúcich týždňoch čaká, bude nakrúcať Assassin’ Creed a Macbetha s Marion Cotillardovou. Spomenul si tiež na hereckého kolegu Joaquina Phoenixa, ktorý po svojej nominácii za drámu Master povedal, že Oscary „boli tou najhoršou návnadou, akú kedy v živote ochutnal“.

Fassbender už s režisérom McQueenom spolupracoval, hral v jeho filme Hanba – muža, ktorý bol závislý od sexu. Bola to veľmi ťažká úloha a keďže ju Fassbender výborne zvládol, McQueen sa vtedy rozčuľoval, že oscarovú nomináciu nedostal.

Film 12 rokov otrokom zvíťazil v septembri na festivale v Toronte (odovzdáva sa tam len cena divákov) a z minulosti vyplýva, že práve tento festival indikuje oscarových víťazov.