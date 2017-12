Aktuálne výstavy

Kresby Jiřího Načeradského

Oddnes do 8. novembra je v bratislavskej Roman Fecik Gallery na Zámočníckej ulici 8 sprístupnená výstava Jiří Načeradský: Kresby. Kurátorom je Petr Mach.

Peter Cábocky: Tam a späť / There and back

V košickej Pyecka Gallery na Hlavnej ulici 40 otvoria v stredu o 18.00 h výstavu Peter Cábocky: Tam a späť / There and back. Výstava potrvá do 20. novembra.

Milan Laluha

Dnes o 17.00 h bude v Pálffyho paláci Galérie mesta Bratislavy na Panskej ulici vernisáž výstavy Milana Laluhu Objavil som motív. Kurátorom výstavy je Juraj Mojžiš, ktorý je aj autorom rovnomennej publikácie. Tá bude uvedená v rámci vernisáže výstavy, ktorá potrvá do 10. novembra.

František Hodonský

Vernisáž výstavy Františka Hodonského Výber z ateliéru bude vo štvrtok o 16.00 h v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.

Charakterové hlavy

Pod názvom Charakterové hlavy a ich príbeh pokračuje vo štvrtok o 18.00 h cyklus kurátorských večerov v priestoroch SNG na Zvolenskom zámku. Sprievodcom bude kurátorka Eva Specogna Kotláriková.

István Orosz

Výstavu Istvána Orosza Dubitandum otvoria vo štvrtok o 17.00 h v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Kurátorom je Máté Csanda, trvanie do 30. novembra.