Pozvánky

Art brut, Tichá hostina, William Blake, Oslobodený divák a umenie ako rezistencia, Midi Lidi a Monikino kino

22. okt 2013 o 0:00 (kul)

Art brut

Sprievodný program výstavy Art brut v bratislavskej Galérii 19 pokračuje dnes o 17.00 h prednáškami J. Šubu, V. Kordoša, D. Nágela a D. Mosnej o poruchách autistického spektra.

Tichá hostina

Dnes o 19.00 h bude v kaviarni bratislavského Artfora krst básnickej zbierky Evy Rakovej Tichá hostina.

William Blake

Dnes o 19.30 h uvedie SND v Modrom salóne scénickú kompozíciu Daniela Heviera z tvorby anglického maliara, básnika a mystika 18. storočia Williama Blaka pod názvom Blake is black. Multižánrový tvar spája hovorené slovo, balet, spev i maľbu v živom prenose.

Oslobodený divák a umenie ako rezistencia

V cykle prednášok o slovenskom výtvarnom umení vystúpi v Nitrianskej galérii dnes o 18.00 h Mira Keratová. Témou sú Oslobodený divák a Umenie ako občianska rezistencia (70. a 80. roky na Slovensku).

Midi Lidi a Monikino kino

Od stredy do soboty čakajú populárnu českú elektropopovú skupinu Midi Lidi štyri koncerty po Slovensku. Turné prejde z Trenčína cez Bratislavu a Košice do Piešťan, divácia uvidia aj predskupinu. Ide o projekt Monikino kino speváka a textára kapely Petra Marka so Slovenkou Monikou Midriakovou.