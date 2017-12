Nové CD

Goldfrapp: Tales of Us, Kolowrat: Pobiť sa a utiecť

22. okt 2013 o 17:31 Oliver Rehák, (her, tp)

Goldfrapp: Tales of Us

Mute/Wegart

Bývala to elektronika. Najskôr tanečná, potom zasnívaná ­ a teraz to už vlastne nie je ani tá elektronika. Skôr plno nástrojov ako klavír, gitara či sláčiky. Taký je šiesty album dvojice Goldfrapp. Alison Goldfrapp raz ktosi nazval hlasom všetkých stratených duší a presne takúto hudbu nájdete aj na Tales of Us. Akurát je čoraz menej objavná a čoraz viac mieri na všetky tie anemické dievčiny.

Kolowrat: Pobiť sa a utiecť

Slnko records

Za druhý album Slnko je vo veži boli na Radio_Head Awards 2009 nominovaní na cenu poslucháčov aj cenu kritikov, teraz prichádza košická skupina s novinkou. Nedajte sa pomýliť názvom, nenastal žiadny zásadný štýlový obrat – Kolowrat si stále hrá svoju pokojnú melancholickú gitarovú hudbu so svojskými textami.