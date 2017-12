Slovak Press Photo: Zvíťazila bezstarostná jazda tínedžerov

Druhému ročníku súťaže novinárskych fotografií dominovali kategórie Portrét a Každodenný život.

23. okt 2013 o 18:30 Jana Németh

Z výsledkov súťaže Slovak Press Photo sa zdá, že domácich fotografov zaujímajú sociálne témy viac než sociálni politici.

Nie je to žiadna zlatá mládež, ale fotky obyčajných tínedžerov. Cez deň znudene sedia v škole, popoludní spia, bláznia sa v bazéne a večer – večer ožívajú. Keď si potom na stužkovú oblečú obleky, ich rodičia azda na chvíľu pocítia hrdosť a nádej, že z ľahkej bezstarostnosti konečne vyrástli.

Oni sami by sa zrejme neprihlásili ani k osloveniu mládež, ani tínedžeri a na Facebook by možno zavesili oveľa odvážnejšie zábery. Fotograf Milan Illík sa však k skupine gymnazistov a ich kamarátov dostal prekvapivo blízko.

Svoju sériu nazval Crew Teens a v utorok s ňou v silnej konkurencii získal prvú cenu v kategórii Umenie a zábava susednej súťaže Czech Press Photo. Včera si zo slovenskej verzie odniesol hlavnú cenu Grand Prix a prvenstvo v kategórii Každodenný život.

Potešenie aj sklamanie

Člen poroty, český fotograf Roman Vondrouš vraví, že o víťazovi premýšľali dlho.

„V Česku víťazí každý rok fotografia, ktorá zachytáva nejakú zásadnú udalosť roka. Nie som si však celkom istý, či je to správny postup – niekedy môže dôležitosť udalosti zatieniť estetickú stránku, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá. Pri fotografii Milana Illíka u nás napokon prevážil práve výtvarný prvok. Dôležité je však na nej aj to, že má v sebe viacero plánov, ktoré si človek všimne pri detailnom pohľade. Celá séria bola veľmi ucelená, hovorila zaujímavý príbeh,“ vysvetlil rozhodnutie poroty Vondrouš.

Konštatoval tiež, že porotu sklamali kvalitou prihlásených fotografií najmä kategórie Aktualita a Reportáž.

„Niekedy to závisí od počtu mimoriadnych udalostí, nie každý rok je rovnaký. Navyše, dnešné časy reportážnej fotografii naozaj neprajú – tlačené médiá upadajú a nemôžu si dovoliť fungovať veľkorysejšie. Fotografi sami potom strácajú motiváciu robiť niečo navyše,“ hovorí Vondrouš.

Myslí si, že práve súťaž ich môže povzbudiť a ukázať, že dlhodobým kreatívnym prístupom sa aj na obyčajné situácie, ako sú tlačovky či demonštrácie, môžu pozrieť inak

Bezdomovci inak

Vlani získal Grand Prix s portrétom Karola Kállaya fotograf Maňo Štrauch. Tento rok jeho fotografie bezdomovcov v póze drsných motorkárov (avšak bez motoriek) zvíťazili v kategórii Portrét (séria). Jedna z nich je aj titulnou fotkou celého ročníka.

„Bezdomovcov fotím už veľmi dlho, vlastne som tým začínal. Po čase sa to už stalo trochu ošúchanou témou, a tak som rozmýšľal, ako ich odfotiť úplne inak – aby sa o nich vzbudil záujem,“ hovorí o nápade série fotografií Harley–Davidson Guys without Bikes.

Prvý „model“ vraj prišiel na fotenie v motorkárskej bunde, jeden dal pózu „na Einsteina“, a toho, čo je na plagátoch, objavil Štrauch náhodou na čerpacej stanici. Nemal o nich núdzu. „Platil som im malý honorár, tak začali nosiť kamarátov,“ vraví so smiechom.

Dobrá príležitosť

V Česku v utorok vyhlásili víťazov 19. ročníka obdobnej súťaže. Pravidelne sa v nej umiestňujú aj Slováci.

Na budúci rok by Slovak Press Photo malo otvoriť rovnakú možnosť pre českých fotografov. „Je to len dobré, bude tu vyššia konkurencia. My máme naozaj výborných fotografov, akurát sme doteraz bez vlastnej súťaže vyzerali, že nevieme fotiť,“ vraví Štrauch.

Okrem tejto zmeny by mal budúci rok narásť aj počet členov poroty. „Našou snahou je, aby sme fotografie domácich autorov dostali aj do zahraničia,“ vraví šéfka súťaže Jana Garvoldtová. Tento rok plánuje výstavy minuloročných víťazov vo Viedni a v Moskve.