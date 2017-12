Zmutovaný slimák Turbo útočí na kiná. Nepoteší ani neurazí

Z otravného samotárskeho slimáka sa vo filme stane vytunovaný autoslimák.

24. okt 2013 o 17:12 Miloš Ščepka

Za prvý víkend Turbo na Slovensku videlo 22–tisíc divákov, v Británii vedie rebríček návštevnosti s tržbami 3,9 milióna libier, v Amerike za prvý víkend zarobil film 21 miliónov dolárov. O čo ide?

Digitálne animovaný mäkkýš nasadil ostré tempo. Dnes je americký film Davida Sorena v kinách, ale už o mesiac sa v USA objaví na videonosičoch.

Do sviatkov pokoja, mieru a tradičných hodnôt zaplní obchody s hračkami a nepochybne sa objaví aj ako hrdina nejednej videohry.

Všetko by bolo v poriadku, keby bol aj niečo iné než len marketingový produkt.

Vypočítaný produkt

Záverečné titulky prezrádzajú, že okrem troch hlavných scenáristov na príbehu pracovali ďalšie dve desiatky scenáristických mágov. Žiaden strach, nejde o komplikovaný sofistikovaný dej ani o náročnú fabuláciu.

Dvadsiati spoluautori asi starostlivo dozerali najmä na to, aby sa vo filme neobjavilo nič, čo by mohlo zneistiť alebo rozrušiť akúkoľvek politickú, spoločenskú, názorovú, národnostnú, kultúrnu, rodovú či inú komunitu. Nič novátorské, búrajúce pravidlá, prekračujúce hranice.

Turbo neurazí. Nemá čím. Animácia je ukážkou remeselného štandardu, návrhy a oživenie postavičiek sú príjemné – hoci je pravda, že slimáky nie sú v tomto žánri žiadne nóvum prinajmenšom od filmu Spláchnutý.

Lineárny dej odsýpa v presne dávkovaných kvapkách. Namiesto prekvapivých zvratov ho v správne vyrátaných momentoch osviežujú viac či menej vydarené pokusy o vtip.

Je to farebné, hýbe sa to, slimáčikovia rozprávajú, ľudské postavy sú komické, čiže prinízke, privysoké, obézne alebo s rečovou chybou – a celé je to v 3D. To sa predsa predškolákom nemôže nepáčiť!

Milovníci amerických pretekov Indianapolis 500 si môžu pripísať body navyše za citovanie a pridŕžanie sa reálií aj za aranžmány pretekov.

video //www.youtube.com/embed/F-L5bzwdpVI

Syntetická radosť

Turbo teda neurazí, ale nemá nás ani čím potešiť.

Neprináša nový príbeh ani novú formu, je len ďalším z tuctov digitálne animovaných rodinných filmov na tému „z outsidera hrdinom“. Chýba mu pasia z príbehu, z rozprávania či aspoň z tvorby sveta, v ktorom sa odohráva.

Ak tu je čosi nové, tak len skríženie s filmami o superhrdinoch, z ktorého pre detských divákov vyplýva čudné posolstvo. Pretože otravný samotársky slimák, rojčiaci o nezmyselnej kariére pretekára, sa dočká naplnenia svojho sna nie vlastným úsilím ani vďaka pomoci priateľov, ale pričinením náhody, ktorá spôsobí jeho bleskurýchlu mutáciu.

Jej následkom je z Turba razom autoslimák s reflektormi, rádiom, poplašnými signálmi a podobne.

Prosím, nie je to prvý ani posledný raz. Niekoho uhryzne pavúk a začne loziť po plafónoch, iný padne do motora pretekárskeho auta a stane sa turbo-auto-slimákom.

No predstava, že vytunovaný slimák zvíťazí v reálnych ľudských profesionálnych automobilových pretekoch sa nielenže vzpiera ináč vcelku presvedčivému rozprávaniu, ale v bláznivosti prekonáva azda aj Madagaskar 3. Lenže bez jeho poézie, milovaných hrdinov a vycibreného výtvarného konceptu.