Pozvánky a divadelná premiéra

Pro–tézu uzavrie Disk, Fashion LIVE, ... a nikto za to nemôže v Banskej Bystrici a ďalšie.

26. okt 2013 o 0:00 kul

Pro–tézu uzavrie Disk

Medzinárodný festival autorského divadla dnes o 20.00 h v bratislavskej A4–ke uzavrie predstavenie Solitudo trnavského súboru Disk, ktoré režijne pripravil Blaho Uhlár.



Hudba mesta

Trojkoncert v rámci cyklu Hudba mesta môžete vidieť dnes večer v bratislavskom KC Dunaj. Skupina Talkshow krstí nový album, comebackové vystúpenie čaká Čisté tvary, zahrá aj duo Fat Kit.



eMTé fest

Piaty ročník festivalu v Martine otvorí nový priestor – mestskú scénu, kde dnes od 17.00 h uvidíte pesničkárov Petra Lachkého, Števa Šantu, skupiny Heľenine oči, Tu v dome, Korben Dallas aj Longital.



Fashion LIVE

Po náhlom zrušení Bratislava Fashion Weekend sa slovenskí módni dizajnéri nenechali odradiť a tento víkend ponúkajú ako náhradu akciu Fashion LIVE. V priestoroch Starej tržnice budú módne prehliadky nových kolekcií domácich tvorcov, v Kontakte na Ventúrskej ulici budú sprievodné akcie. Presný program nájdete na fashionlive.sk.



... a nikto za to nemôže

OZ Laputa v Banskej Bystrici pripravilo akciu ... a nikto za to nemôže (PKO 1989 – 2009) – zvuková inštalácia a privlastnené prostredie. Uskutoční sa v nedeľu od 15.00 h na Lazovnej ulici 19,

realizácia: Zuzana L. Majlingová, Marianna Mlynárčiková, foto: Ján Viazanička. Akcia je úvodom festivalu Intermedia.bb 2013, ktorý trvá do utorka.

Traja spolu

Tri umelecké názory, tri pohybové originály, tri pohľady na ľudské emócie. Choreografickú prácu troch tanečných osobností - Lukáša Timuláka, Borisa Nebylu a Mária Radačovského predstaví dnes bratislavské Divadlo Nová scéna v spolupráci so súborom Balet Bratislava.