Filmové premiéry

Tento týždeň v našich kinách môžete vidieť príbeh väzeňského dozorcu, ktorý prepadne tangu, kolekciu krátkych slovenských filmov, rukojemnnícku drámu, rusko-americkú Machete aj pánsku jazdu, ktorá sa zmení na záchranu sveta.

26. okt 2013 o 0:00 Miloš Ščepka

Tento týždeň do našich kín prichádza pät noviniek.

Tango libre

Francúzsko-Belgicko-Luxembursko 2012. 98 minút. Scenár: Philippe Blasband, Anne Paulicevich. Réžia: Frédéric Fonteyne. Kamera: Virginie Saint-Martin. Strih: Ewin Ryckaert. Účinkujú: François Damiens, Sergi López, Jan Hammenecker, Anne Paulicevich, Zacharie Chasseriaud, Christian Kmiotek, Mariano 'Chicho' Frumboli a ďalší.

Uznávaný belgický filmár Frédéric Fonteyne (Max a Bobo, Pornografický vzťah, Gillesova žena) rozpráva príbeh samotárskeho väzenského dozorcu Jean-Christopha (François Damiens), ktorého jedinou vášňou je kurz argentínskeho tanga. Pri tanci sa zoznámi s Alice (spoluscenáristka filmu Anne Paulicevich). Opäť ju stretne v práci, teda vo väzení, kam Alice ide navštíviť odsúdeného manžela. Žena postupne vťahuje Jean-Christopha do svojho života a on začína zanedbávať aj porušovať všetky zásady i pravidlá. Film v roku 2012 získal Osobitnú cenu poroty v prehliadke Orizzonti na benátskom filmovom festivale a Grand Prix 2012 festivalu vo Varšave.

Pásmo krátkych filmov

Slovenská republika-Česká republika 2011-2003. 72 minút

Pre mladých slovenských tvorcov a ich divákov pripravila Asociácia slovenských filmových klubov nový distribučný projekt PÁSMO KRÁTKYCH FILMOV / SLOVAK SHORTS I. Prvá časť prináša úspešné slovenské krátke snímky ktoré vznikli v uplynulých dvoch rokoch: Výstava (r. A. Kolenčík, P. Begányi), tWINs (r. P. Budinský), Hviezda (r. A. Kolenčík) a najúspešnejší absolventský film Pandy (r. M. Vizár) . Asociácia chce projektom vytvoriť platformu na kontinuálnu prezentáciu slovenskej krátkometrážnej a stredometrážnej produkcie a otvoriť priestor pre uvádzanie filmov, ktoré vznikajú na filmových školách, alebo sú nezávislo produkované a s úspechom uvádzané na medzinárodných filmových festivaloch.

Kapitán Phillips - Prepadnutie lode Alabama

Captain Phillips. USA 2013. 134 minút. Scenár: Billy Ray. Réžia: Paul Greengrass. Kamera: Barry Ackroyd. Strih: Christopher Rouse. Hudba: Henry Jackman. Účinkujú: Tom Hanks, Catherine Keener, Max Martini, Yul Vazquez, Chris Mulkey, Corey Johnson, John Magaro, San Shella a ďalší.

Len mesiac po dánskom filme Únos prichádza do kín americká snímka, inšpirovaná somálskymi pirátmi, unášajúcimi veľké nákladné lode. Ako námet poslúžila kniha A Captain's Duty: Somali Pirates, Navy SEALs, and Dangerous Days at Sea, ktorú v roku 2010 napísal kapitán lode MV Maersk Alabama Richard Phillips, známy vďaka rukojemníckej dráme, ktorú so zatajeným dychom sledoval celý svet o rok skôr. Alabama bola prvá americká loď od začiatku 19. storočia, nad ktorou prevzali kontrolu piráti. Režisér Paul Greengras (Bournov mýtus) s Tomom Hanksom v titulnej role ponúkajú príbeh, ktorý prekračuje hranice bežného thrilleru a stáva sa svedectvom o nadnárodných korporáciách v globalizovanom svete.

Machete zabíja

Machete Kills. USA-Rusko 2013. 107 minút. Scenár: Kyle Ward. Réžia a kamera: Robert Rodriguez. Strih: Rebecca Rodriguez, Robert Rodriguez. Hudba: Robert Rodriguez, Carl Thiel. Účinkujú: Danny Trejo, Mel Gibson, Demian Bichir, Amber Heard, Michelle Rodriguez, Sofía Vergara, Charlie Sheen, Lady Gaga, Antonio Banderas, Walton Goggins, Cuba Gooding Jr., Vanessa Hudgens, Alexa Vega, William Sadler, Jessica Alba a ďalší.

Spočiatku to bol len nevinný, hoci svojrázny strýčko Machete z filmovej série Spy Kids. V roku 2007 sa objavil v projekte Grindhouse a napokon mu v roku 2010 Robert Rodriguez konečne venoval celý film Machete. Teraz sa Danny Trejo vracia aby na žiadosť prezidenta Spojených štátov (Charlie Sheen) našiel a zneškodnil šialeného obchodníka so zbraňami Luthera Voza (Mel Gibson), ktorý ohrozuje svetový mier. Machete, ako vždy obklopený krásnymi ženami, nabrúsi mačetu a začne konať spravodlivosť. Čudujete sa, ako to, že ústredný zloduch nie je z Ruska? Riešenie je prosté: film Machete zabíja s odhadovaným rozpočtom 20 miliónov dolárov vznikol v rusko-americkej koprodukcii!

Na konci sveta

The World’s End. Veľká Británia 2013. 109 minút. Scenár: Simon Pegg, Edgar Wright. Réžia: Edgar Wright. Kamera: Bill Pope. Strih: Paul Machliss. Hudba: Steven Price. Účinkujú: Simon Pegg, Nick Frost, Martin Freeman, Rosamund Pike, Eddie Marsan, Paddy Considine, Pierce Brosnan a ďalší.

Súmrak mŕtvych, Jednotka príliš rýchleho nasadenia, Scott Pilgrim proti celému svetu – týmito dielami, ktorými si získal divákov britský režisér Edgar Wright. Často s ním – aj ako scenárista – spolupracuje herec Simon Pegg. Päť kamarátov (S. Pegg, N. Frost, P. Considine, M. Freeman, E. Marsan) chce po rokoch spraviť reparát: úspešne absolvovať pivný maratón v mestečku Newton Haven: tucet podnikov, tucet pív, jedna noc. Kým však dorazia do cieľa – do krčmy Na konci sveta, zistia, že v meste čosi nie je v poriadku a ich pánska jazda sa zvrtne na boj o život i za záchranu sveta.