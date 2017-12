Bude to špeciálny večer

V košickom Dóme svätej Alžbety sa dnes chystá nezvyčajný koncert.

29. okt 2013 o 0:00 Oliver Rehák, (her)

František Király (na snímke) je mladý klavirista, ktorý je známy najmä zo súborov Veni Music a Cluster Ensemble. Posledný rok však často hrával sám v rôznych priestoroch po celom Slovensku. Dnešný koncert však bude mimoriadny a nielen pre neho.

„Zahrám iba skladby Philipa Glassa. Je to extrémne zaujímavá hudba s meditatívnymi účinkami, ktorá sa v takýchto priestoroch a na píšťalovom organe hráva len veľmi zriedkavo,“ tvrdí hudobník, podľa ktorého ide minimálne o stredoeurópsku udalosť. „Music in Contrary Motion a Two Pages for Steve Reich sú z jeho zlatého minimalistického obdobia, ich dĺžku určuje interpret podľa atmosféry. Medzi týmito dvomi dielami ešte na oddýchnutie zaznie novšia skladba Mad Rush.“

Zároveň ide o mimoriadny koncert festivalu súčasnej hudby ISCM World New Music Days, ktorý sa v Košiciach chystá budúci týždeň. Okrem množstva premiér to bude aj stretnutie významných skladateľov, hudobníkov a teoretikov z celého sveta.