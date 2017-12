Čo sa dá dnes čakať od The Pixies

V piatok 1. novembra vo viedenskom Gasometri vystúpi jedna z najzvláštnejších kapiel alternatívnej scény.

28. okt 2013 o 0:00 Vlado Janček

V piatok vo viedenskom Gasometri vystúpia The Pixies. Jedna z najzvláštnejších kapiel alternatívnej scény sa začiatkom roka 1993 rozpadla a napriek tomu, že tento rozchod oplakávali státisíce fanúšikov na celom svete, vyzeralo to tak, že je to definitívny koniec.

Bostonská kapela The Pixies, ktorá sa presadila až na anglickej scéne a o ktorej Kurt Cobain tvrdil, že najväčší hit Nirvany Smells Like Teen Spirit bol len pokusom urobiť pesničku podobnú skladbám The Pixies, vyzerala byť definitívne pochovaná na dne oceánu.

Prečo oceán?

Práve fascinácia podmorským svetom bola jednou z významných tém, objavujúcich sa v textoch skupiny paralelne so záujmom o UFO a vesmírne svety alebo témy súvisiace s provokujúcimi tabu. Autor prevažnej väčšiny textov a zároveň dominujúci skladateľ pesničiek, spevák a gitarista Charles Thompson, vystupujúci v The Pixies pod pseudonymom Black Francis, sa jednoducho pri písaní vyžíval v bizarných a surových asociáciách inšpirovaných klasickým literárnym surrealizmom.

Podstatné pritom bolo, že textom, v ktorých sa často strieda intimita s agresivitou našiel aj podobne zvláštnu pesničkovú formu – predovšetkým striedanie tichých pasáží v slohách s výbušnými refrénmi, v ktorých sa Francisov expresívny rev miešal s ostrým revom elektrických gitár. Kapela od začiatku účinkovala v nezmenenej zostave – okrem vrieskajúceho frontmana v skupine hral na elektrickú gitaru aj Joey Santiago, na bicie David Lovering a na basovú gitaru charizmatická občasná skladateľka a speváčka Kim Deal.

Nakoniec práve rozkol medzi Kim a Francisom bol príčinou rozpadu štvorice, ktorá napriek následnej vyše desaťročnej nečinnosti zostala objektom uctievania nielen pamätníkov aktívnych čias The Pixies, ale aj mladých fanúšikov alternatívnej scény, ktorí na internete tvrdošijne dávali najavo nespokojnosť s tým, že sa im nepodarilo vidieť kapelu naživo a že veria v zázrak a kapela sa dá dokopy.

Zázrak sa napokon konal

V roku 2004 Francis a spol. ohlásili svoj návrat a o rok nato absolvovali prvé veľké turné. A fanúšikovia potvrdili, že ich hlad po comebacku bol naozaj veľký – The Pixies vypredali všetky svoje koncerty v Európe aj v USA. Rok na to boli jednou z hviezd Pohody a fanúšikom zo Slovenska a širokého okolia sa splnil sen vidieť ich konečne naživo. Sklamanie to určite nebolo, aj keď očakávaná koncentrovaná punková energia bola občas rozriedená vo veľkom priestore trenčianskeho letiska a miestami bolo cítiť, že kapela spolu roky nehrala.

Vo Viedni by to tento raz mohlo byť o niečom inom. Prešlo sedem rokov, The Pixies tento rok konečne vydali nové pesničky – najskôr pustili do sveta skladbu Bagboy, kompozične aj zvukovo pripomínajúcu nahrávky z ich posledného radového albumu Trompe Le Monde spred vyše dvadsiatich rokov.

video //www.youtube.com/embed/lGdSYPh5_BI

Vzápätí predstavili EP bez názvu so štyrmi novými pesničkami – Andro Queen, Another Toe In The Ocean, Indy Cindie a What Goes Boom. Épečko vyšlo dokonca aj ako klasická vinylová platňa a jej päťtisícový náklad sa medzi fanúšikmi po celom svete rozchytal za necelý týždeň.

Najdôležitejšou správou zo sveta Pixies 2013 však bolo, že sa medzičasom opäť obnovili rozpory medzi Black Francisom a Kim Deal a ich výsledkom bol odchod jedinej ženskej členky The Pixies z kapely. Nahradila ju Kim Shattuck, speváčka a gitaristka u nás prakticky neznámych The Muffs.

Zdá sa však, že výmena „Kim za Kim“ fanúšikov neodradila a koncerty energickej štvorice, putujúcej práve teraz Európou, sú stále plné do posledného miesta. Bolo to tak aj pred pár týždňami v pražskej Lucerne, kde po prvom vypredanom termíne kapela pridala koncert aj na druhý deň a takisto ho dokázala vypredať.

Kapela v novej zostave vystúpila aj na septembrovom iTunes festivale, kde si jej koncert, obsahujúci už aj pesničky z nového EP, mohli zadarmo pozrieť fanúšikovia z celého sveta v HD kvalite. Záznam sa dá ľahko vypátrať na internete a ponúka výbornú referenciu, ako to v piatok na viedenskom koncerte bude vyzerať.