Že je hviezda mŕtva? Nevadí, zaspieva vám jej hologram

S hologramami prichádzajú aj problémy. Čo ak bude Kurt Cobain propagovať ústnu vodu alebo si strihne duet s Justinom Bieberom?

31. okt 2013 o 0:00 Miloš Krekovič





Ako by sa pred publikom náhle zjavil duch. Bol pol pása vyzlečený, s tetovaním, vypracovanými svalmi a vulgárnym slovníkom, ktorým sa prihovoril divákom rapového festivalu Coachella v Kalifornii.

Nebol to prvý hologram v hudobnom biznise, vlastne to – technicky vzaté – nebol ani hologram.

No práve minuloročný augustový koncert, kde šestnásť rokov mŕtvy rapper Tupac Shakur odspieval dve pesničky po boku žijúcich kolegov, bol konečne tou správnou reklamu a impulzom pre masívne povolanie interpretov zo záhrobia.

Biznis so záhrobím

Médiá sa okamžite chytili a začali vypisovať ankety, kto je ďalší na rade. Nebolo by to úžasné, keby sa zjavila Amy Winehouse, John Lennon by odohral vystúpenie v Glastonbury, Jimi Hendrix by okorenil spomienkový Woodstock a Rolling Stones opäť muzicírovali s desaťročia nebohým Brianom Jonesom?

V Británii si novinári Daily Telegraph položili otázku, či je čas pochovať živé koncerty a čakať, že na pódiách interpretov vystriedajú svetielkujúce prízraky. Iní si povzdychli, kam smeruje vývoj popu a či vôbec niekam smeruje, keď už dnes sú jeho hlavným tromfom oživené zombies.

Začalo sa to vlastne už v deväťdesiatych rokoch. Vtedy digitálna technológia dorástla na úroveň, čo umožnila zrekonštruovať hlas Johna Lennona a prinútila ho naspievať dve nové pesničky s preživšími členmi Beatles.

Hologramy teraz k hlasu pripájajú vierohodný obraz. Výsledok, akási animovaná filmová sekvencia, nemusí vychádzať len z archívnych nahrávok – napríklad rappera Easy-E mŕtveho od roku 1996, keď zomrel na AIDS, nanovo poskladali tak, že zosnímali hlas, tváre a pohyby jeho troch potomkov, aby sa čo najtesnejšie priblížili legende.

Rapper Tupac Shakur zomrel po prestrelke v roku 1996. Vlani znovu vytvorili jeho obraz, ktorý vystúpil s kolegami Snoop Dogom a Dr. Dre.

Virtuálne celebrity

Najžiadanejšie hologramy The Notorious B.I.G Aalijah 3Kurt Cobain 4Whitney Houston John Lennon Michael Jackson Jimi Hendrix Amy Winehouse Freddie Mercury Bob Marley podla podľa globalgrind.com podla podľa globalgrind.com

Zjavenie už potom nie je problém.

Kvalitný projektor zo stropu animáciu v HD kvalite premieta na zrkadlovú podlahu, tá obraz odráža na špeciálne upravenú priehľadnú fóliu natiahnutú cez koncertné pódium. Diváci vidia hologram, vidia jeho spoluhráčov, no nevidia fóliu.

Starodávny trik známy ako Pepperov duch pre jeho presvedčivý efekt už dlho obľubujú iluzionisti, hoci nejde o hologram (trojrozmerný záznam) ani obraz nie je v 3D, hoci tak pôsobí.

V detailoch odlišné technológie vyvíja niekoľko spoločností. Tupaca vytvorila Digital Domain Media Grup režiséra Jamesa Camerona asi za pol roka práce. Odhadovaná cena sto- až štyristotisíc dolárov je dosť veľa, výskumníci však sľubujú čoskoro zombíkov v obývačke z vašej domácej premietacej súpravy aj skutočné hologramy. Tie už totiž existujú, akurát nie v dostatočnom rozlíšení.

Technológia tohto typu umožnila Madonne, aby si v roku 2006 na Grammy zaspievala s virtuálnou kapelou Gorillaz.

V Japonsku koncertuje Miku Hatsune, kreslená modrovlasá dievčina, ktorá spieva so živou kapelou a je žiadanou virtuálnou celebritou.

Juhokórejská spoločnosť plánuje sieť V-Theater - koncertné sály pre hviezdy, ktoré sa nemusia unúvať osobne, nechajú sa zastupovať virtuálnym duchom.

Na budúci rok otvoria v Londýne interaktívne múzeum rokenrolu, v ponuke bude jamm session s ich obľúbeným hologramom, výsledok si odnesú na pamiatku napálený na DVD.

Napokon, nejde len o muzikantov. Vlani chcel americký podnikateľ Tony Reynolds otvoriť zjazd republikánskej strany hologramom Ronalda Reagana.

Z plánu zišlo, údajne pre obavy, že charizma bývalého prezidenta zatieni reálneho prezidentského kandidáta Mitta Romneyho.

Miku Hatsune pôvodne stvorila Yamaha pre svoju reklamu, ale japonská virtuálna speváčka sa osamostatnila a dnes koncertuje pre tisíce fanúšikov.

Zodpovednosť za zombíka

Obchodníci s hudbou veľmi dobre vedia, že smrťou interpreta celý biznis nekončí, naopak. Konečne prichádza čas na nevydané nahrávky z archívu, spomienkové reedície, boolegy, výpravné box sety, strihové koncertné dokumenty – a najnovšie hologramy.

Je to vlastne splnený sen firmy, ideálna bábka na povrázku. Hologram je spoľahlivý, neberie drogy, nechce podiel na zisku a odrecituje čokoľvek. Lenže to je práve problém, o ktorom sa debatuje.

Doteraz smrť celebrity zanechala dedičstvo, ktoré bolo ohraničené - môžeme ho najrôznejšie vykladať a dešifrovať, no príbeh je uzavretý. Doslovne a brutálnejšie manipulovať s obrazom osobnosti po smrti umožňuje hologram.

Čo povedia fanúšikovia skupiny Nirvana na hologram Kurta Cobaina, ktorý propaguje ústnu vodu alebo si - nedajbože - strihne duet s Justinom Bieberom? Kto prevezme zodpovednosť za správanie zombíka po vzkriesení?

Dediči herečky Marilyn Monroe namietali, že hologram je v rozpore s ich duševným vlastníctvom a projekt oživenia stroskotal. Mnohé žijúce celebrity na to pamätajú vo svojej poslednej vôli a výslovne zakazujú, aby ich po smrti povolali naspäť ako hologram.

Možno sú to trochu zveličené obavy. Tupacov kolega, rapper Crooked I mal minulý rok rozporné pocity: „Bol to dobrý úlet, ako by tam naozaj stál on. Ten obraz mi pripomenul Tupaca. A zároveň to bolo čudné. Viete prečo? Pretože to nebol on, ale hologram.“