V Gravity visel z lešenia na dvanástich drôtoch. George Clooney

Pred pár týždňami k nám priletel z hviezdnej oblohy. Prispel tak k unikátnemu zážitku s pravým efektom na veľkom 3D plátne.

30. okt 2013 o 18:00 Eva Andrejčáková

Po celý čas skrýva svoj šarmantný vzhľad v skafandri. V presklenej helme mu vidno iba tvár, ale na nej ten jeho typický výraz večného optimistu, zvodný čiernooký pohľad a úsmev pod fúz.

Ako vesmírny veterán Matt Kowalsky velil vo filme Gravitácia svojmu poslednému letu pred odchodom do dôchodku. Po havárii lode zostáva v beztiaži a v hlbokom tichu nekonečnej tmy sám, len s mladou lekárkou-inžinierkou, ktorá ako členka jeho posádky mala úspešne absolvovať svoju prvú vesmírnu misiu.

V duchu pocty

V nemotornej kombinéze sa skrýva George Clooney. Daňou známeho vtipkára za zážitok z filmu bolo, že musel so Sandrou Bullockovou uzavrieť prímerie. Sľúbil jej, že ju ušetrí svojich žartov.

„Príprava filmu bola veľmi náročná, nebolo času na nijaké žarty. Ako by sa dalo uťahovať si z niekoho, kto každý deň visí z lešenia na dvanástich drôtoch?“ povedal.

Treba uznať, že herec, producent, režisér a scenárista, pre ktorého sa niekoľkonásobný titul najsexi muža planéty stal na dlho bežným prívlastkom, vie krásne dozrievať.

Zatiaľ posledná rola kozmonauta vo filme mexického režiséra Alfonsa Cuaróna bola popri jeho iných filmových príležitostiach dôstojnou odbočkou v duchu pocty technickým výdobytkom súčasnej kinematografie.

Len nedávno kandidoval za prezidenta vo filme Deň zrady (2011), kde stvárnil charizmatického guvernéra v neúprosnom boji o kreslo prvého muža planéty. Je to zároveň jeden z jeho ďalších pozoruhodných režijných počinov a opäť na serióznu politickú tému.

Neprehliadnuteľná je už jeho historická dráma Dobrú noc a veľa šťastia z roku 2005, v ktorej rekonštruuje spor spravodajského komentátora a amerického senátora. Film získal šesť nominácií na Oscara.

Dobrú noc a veľa šťastia. Foto: outnow

Roztočil to pediater

Hollywoodska jednotka sa dnes nemá za čo hanbiť. Cenu Akadémie (za hlavnú úlohu v politickom trileri Syriana) už má vo vrecku, ako producent zaznamenal triumf oscarovou drámou Argo.

Nie náhodou sa o rodákovi z amerického Kentucky vraví ako o veľkom pracantovi. Z malých úloh v radových amerických televíznych seriáloch či filmoch, kde začínal koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia ako vlasatý adolescent, sa mu podarilo prekopať do prvej ligy bez nálepky oteckovho synáčika. V rodine mal totiž základ istý ako pokrvný príbuzný speváčky Rosemary Clooney, strýko s bratrancom zase boli herci.

Otec Nick Clooney pôsobil ako známy televízny reportér, brával syna so sebou do štúdia, a tak sa malý George cítil v zákulisí jeho televíznej šou ako doma, dokonca v nej raz aj vystúpil. Začínať v televízii sa ukázalo ako správny krok.

Hoci po slávnej sérii Roseanne si na úspech musel ešte pár rokov počkať, prišiel o to výdatnejší. Seriál Pohotovosť, kde skvelo stvárnil sympatického pediatra Rossa, mu zabezpečil milióny fanúšikov a hlavne obdivovateliek po celom svete.

Bejzbal na Hviezdoslavovom

Prelom nastal v roku 1996, keď si ho všimli hollywoodski producenti. Bolo to hlavne vďaka tvorivému tandemu Robert Rodriguez a Quentin Tarantino, ktorí obsadili Clooneyho do hororu Od súmraku do úsvitu.

V tom istom roku sme si jeho prítomnosť v podobe skutočnej svetovej celebrity užívali priamo v Bratislave, kde nakrúcal viedenské scény akčného Peacemakera. Americký akčný thriller sa síce zaradil medzi tie slabšie, no na Georgea dopustiť nedáme. Kto by dokázal v pauzách medzi nakrúcaním nonšalantnejšie ako on hrať bejzbal s Nikol Kidmanovou na vydláždenom Hviezdoslavovom námestí a rozdávať neodolateľné úsmevy do radov domáceho komparzu? George Clooney jednoducho chytil čerta za rohy na Slovensku.

Odvtedy, čo tu bol, sa mu začalo dariť naozaj výnimočne. Ak vynecháme Batmana a Robina, duchaplnú príležitosť mu prinieslo Soderberghovo Zakázané ovocie, krátko na to vojnová satira Traja králi, potom Dokonalá búrka a v roku 2000 coenovský Braček, kde si.

Za postavu Odysea McGilla získal Zlatý glóbus a pesnička I am a man of constant sorrow v podaní jeho väzenskej kapely zostáva dodnes jednou z top interpretácií tradičného amerického folku.

So ženami zadobre

Že s režisérom Stevenom Soderberghom sa len tak ľahko rozísť nedá, potvrdzuje aj romantická sci-fi dráma Solaris, inšpirovaná knihou Stanislava Lema a filmom Andreja Tarkovského, v ktorej si zahral osamelého psychológa.

A predovšetkým séria vydarených filmových hitov Dannyho jedenástka, dvanástka aj trinástka. Prvý Danny z trilógie bol v istom zmysle prelomovým filmom aj v Clooneyho osobnom živote. Tu sa zoznámil s Bradom Pittom, ktorý sa stal jeho blízkym priateľom, i s Juliou Roberts, ktorá bola istý čas jeho životnou partnerkou (popri mnohých ďalších ako Talia Balsam, Kelly Preston, Krista Allen, Renée Zellweger či Elisabetta Canalis).

Dnes päťdesiatdvaročnému šarmantnému pánovi to so ženami išlo vždy mimoriadne dobre aj napriek tomu, že značnú časť života strávil v spoločnej domácnosti s vietnamským prasaťom Maxom.

Pôvodne to bol dar pre priateľku Kelly Preston, napokon s ním zvierací priateľ zdieľal jeho hollywoodsky príbytok osemnásť rokov.

Darfúr

Vraví sa, že Clooney je veselá kopa. Je ostrieľaný v kasových trhákoch aj v komerčne riskantných projektoch. Jeho zdravý úsudok a novinársky pôvod ho však nenechávajú chladným voči tomu, čo sa deje vo svete.

V roku 2006 sa vybral s otcom do Čadu a Sudánu nakrútiť televízny špeciál o konflikte v Darfúre.

Následne začal intenzívne pracovať na tom, aby upozornil na zverstvá páchané v tomto africkom krízovom regióne. V roku 2008 sa stal mierovým vyslancom OSN a je stále aktívnym bojovníkom za ľudské práva.