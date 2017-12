Obetovali sme drahé filmy

Na Medzinárodnom filmovom festivale Bratislava vypadla sekcia Antidepresíva, lebo komédie sa dnes vo svete ťažko hľadajú

1. nov 2013 o 16:40 Kristína Kúdelová

V stredu sa začne Medzinárodný filmový festival Bratislava. Zostavovateľ programových sekcií RADOVAN HOLUB hovorí, že vo svete je taká nadprodukcia filmov, že kvalita festivalu neklesla, ani keď má nižší rozpočet.

Ako ste skladali program, aby skrátenie festivalu a jeho nižší rozpočet nebolo cítiť?

„Mám pocit, že držíme svetové prvenstvo v tom, ako rýchlo sme festival urobili. Rozhodnutie, že festival bude, padlo koncom júna! Sám som trochu pochyboval, či je to možné, ale ukázalo sa, že nasadenie ľudí nemá limity. Pre úsporné opatrenia vypadáva len sekcia Antidepresíva, ale nie len pre ne. Videl som za celý rok desiatky smutných filmov o rozklade hodnôt, rozvodoch a ľudskom hnoji, po dobrej komédii aby človek pátral.“

Nič iné nebolo treba obetovať?

„Filmov bude o štvrtinu menej, pretože vypadol generálny partner a to je cítiť. Za menej peňazí sa nedá urobiť viac. Obetovali sme drahé filmy, kde sú poplatky za jedno uvedenie príliš vysoké, napríklad 1000 eur. Situácia je dnes vďaka nadprodukcii filmov taká, že sme stále schopní nahradiť jeden film z ponuky troma ďalšími bez toho, žeby utrpela kvalita.“

Keď je festival v takej menšej forme, na čo by sa mal zamerať, ako profilovať?

„To je ťažká otázka. Nemôžeme ísť do multiplexu, musíme viac improvizovať a nebude toľko mimofilmových akcií. Nie je to problém len MFF Bratislava, vidím, že sa úzkostlivo šetrí v Mannheime, Chemnitzi, Cottbuse – to sú porovnateľné festivaly. Veľkolepé recepcie sú preč, hostia sa schádzajú s pohárom vína v ruke. A to hovorím o Nemecku, najbohatšej európskej krajine.“

Mali ste teda dosť slobody zháňať film, ak ste boli presvedčený, že na festivale má byť?

„Áno. Práve vďaka tomu, že sa čoraz viac vyrába a čoraz horšie distribuuje, je situácia na alternatívnom filmovom trhu priaznivá. Keď sa prehryziete horou filmov, ktoré vám producenti z celého sveta ponúkajú, nájdete perly ako We Will Riot (na snímke nižšie). Tento film nakrútil dvadsaťdvaročný Litovčan Romas Zabarauskas. Je to film o pozitívnych vibráciách z modernej hudby a o negatívnych vibráciách – z korupcie. O všetkých filmoch, ktoré som vyberal, som presvedčený bez kompromisov.“

A čo tradičné festivalové hity?

„Program je poskladaný tak, aby popri objavoch videli diváci ocenené filmy ako Nočný vlak do Lisabonu od Billa Augusta, Minulosť od Iránca Asghara Farhadiho, Nebrasku Alexandra Payna. The Broken Circle Breakdown belgického režiséra Felixa van Groeningena bol divácky najúspešnejší film na Berlinale. A budeme mať Chýbajúci obraz, čo je víťaz z Cannes v sekcii Istý pohľad, alebo dokument Akt zabíjania o vyvražďovaní komunistov v Kambodži (na snímke nižšie).“

Filmy sa budú premietať v menších kinosálach v kine Lumiére, Mladosť, Nostalgia. Čo myslíte, o ktoré filmy bude bitka?

„Tradične to bývajú filmy, o ktorých sa veľa hovorí. Tipujem Nočný vlak do Lisabonu, Miele, The Broken Circle Break〜down alebo poľský triler Traffic Department, ktorý bol v Karlových Varoch vo výbere kritikov časopisu Variety. Vlani som sa rozprával s divákom, čo si vyberá filmy podľa regiónu, ak je nejaký film z Afriky, ide naň. Takých ľudí môže byť viac, priority ťažko odhadnúť. Viac ako inokedy rozhoduje téma, menej divákov je zvedavých na nudné formálne experimenty.“

Neobávate sa hnevu tých, čo pre nižšie kapacity kinosál ostanú bez lístka?

„Zatiaľ som sa s hnevom nestretol, ale stretol som vlani dvoch ľudí z Popradu, ktorí prišli stopom a nemali na lístok. Kúpil som im ho. No pripúšťam, že neuspokojených divákov bude viac, keďže festival je populárny. Toto je mimoriadny ročník. Mimoriadny expresnou rýchlosťou, s ktorou sme zostavili program, aj veľkou mierou obmedzenia pre nižší rozpočet. S tým sa však nedá nič robiť.“

Ako bude tento rok vyzerať novšia sekcia Made in Slovakia?

„V programe zostáva, ale bude nesúťažná. Uvedieme filmy, ktoré mali úspech v zahraničí, zaradili sme aj premiéry, rôzne žánre a študentskú tvorbu. Je dôležité, aby MFF Bratislava mal zmysel i pre slovenských filmárov, ale kolektívne sme sa zhodli, že ich súťaž bude každé dva roky. A napríklad Zázrak Juraja Lehotského bude v jednej z hlavných oficiálnych sekcií Príbehy – filmy životnej sily.“