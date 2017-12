Majú Jukebox aj iné novinky

Skupina Le Payaco vydala platňu s prierezom doterajšej tvorby a ide do štúdia nahrávať nové pesničky.

3. nov 2013

Keď po dlhej pauze začali opäť spolu hrávať, ešte to nebol comeback. Ten prišiel až tento rok. V lete bratislavská skupina Le Payaco urobila novú pesničku. Po singli Kone už stihla pripraviť výberový album a tým sa jej aktivity nekončia.

Prvé LP

Volá sa to Jukebox (vydavateľstvo Pavian Records), obsahuje štrnásť piesní a je to prvá LP platňa tejto partie, takže si na nej dali záležať. Matrica sa vyrábala v slávnych londýnskych štúdiách Abbey Road a všetko je detailne dotiahnuté - od zoznamu skladieb až po obal.

„Mali sme asi päť-šesť verzií, určite by si tu zaslúžili miesto aj ďalšie skladby, ako napríklad Pes priateľ môj,“ vraví bubeník Juraj Vitéz. „Ja som najviac bojoval za So zaklonenou hlavou, ale dať viac piesní by znamenalo ísť na úkor kvality zvuku, a to sme nechceli,“ dodáva spevák Tomáš Sloboda.

Nie je to klasický výber najväčších hitov, nie sú to ani rarity v podobe anglických singlov, ktoré poznajú len ich najväčší fanúšikovia. Kapela sa rozhodla urobiť prierez celou svojou tvorbou, všetky doterajšie albumy sú zastúpené takmer rovnomerne.

Poradie skladieb nie je náhodné: „Mali sme na to čas, vyvíjalo sa to spoločne s obalom. Chceli sme tam mať príbehy a symboly z piesní, všetko, čo sme chceli povedať, je na zadnej strane dosky,“ hovorí Sloboda.

Väčšinou nahrávali na analógový pás, nie digitálne, takže teraz sa vlastne vrátili k pôvodnému zvuku. A bolo to zaujímavé počúvanie: „Vyplávali na povrch veci z pôvodnej mixáže, ktoré na CD neboli dobre počuť.“

Nechcú špekulovať

Platňa Jukebox obsahuje aj novinku Kone. Pre kapelu to je prechod z jedného obdobia do druhého, nechce len spomínať a hrať staré veci. Intenzívne skúša a v novembri už má objednané štúdio. „Nový materiál sa hlási sám, presakuje. Koncept je urobiť dosku, ktorá sa bude dobre hrať naživo, od začiatku do konca,“ vraví Sloboda.

Nahrávať sa bude ako za starých dobrých čias na analógový pás, bez plejbekov: „Nechceme sa s nápadmi príliš pohrávať a v štúdiu špekulovať, aby sa nevytratilo prvotné čaro a napätie,“ dodáva Vitéz.

Bude to tímové dielo, na ktorom sa autorsky okrem basgitaristu Martina Stempela má podieľať aj nový gitarista Tomky (Diego), doteraz len koncertný hosť Le Payaco.