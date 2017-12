Všade bude Hudba novej chuti

4. nov 2013 o 16:55 Oliver Rehák

Je minimálne päť dôvodov, prečo akcie ISCM World Music Days a Melos-Étos, ktoré sa tento týždeň konajú v našich dvoch najväčších mestách, nie sú len lokálnou záležitosťou.

Prvý z festivalov má názov ISCM World Music Days a je v Košiciach, druhý sa volá Melos-Étos a jeho domovom je Bratislava. Oba majú dlhú tradíciu aj chuť prilákať čo najviac divákov. Chcú to dosiahnuť niekoľkými spôsobmi.

1. Nová hudba aj forma

Ešte nikdy u nás nebola možnosť počuť toľko novej klasickej hudby naraz ako teraz. Organizátori chcú ukázať, že publikum nemusia tvoriť len skladatelia, ich rodiny a známi. Napomôcť tomu má aj svieža promo kampaň so sloganmi „Hudba novej chuti“ a „Hudba je všade“ i vlastná mobilná aplikácia.

2.Pre všetkých a na rôznych miestach

Festival ISCM World Music Days v Košiciach odštartoval detským koncertom, Melos-Étos má zase v programe aj zvukovú inštaláciu využívajúcu zvonkohru obchodného domu v centre Bratislavy. To azda najlepšie vystihuje žánrovú pestrosť aj potenciál osloviť rôzne generácie poslucháčov. Hrať sa bude na tradičných i netradičných nástrojoch, v oficiálnych sálach aj v nezávislých kluboch.

3. Špičkoví skladatelia aj hudobníci

Pri novej hudbe často rozhoduje jej prvé uvedenie. S tým by nemal byť problém. Oba festivaly totiž predstavia najlepších interpretov z domácej scény (napríklad manželia Škutovci, huslista Milan Paľa či súbory VENI a Quasars) aj niekoľko silných zahraničných mien (pianista Daan Vandewalle, dirigent Zsolt Nagy, Stadler Quartet). To isté platí o skladateľoch. Putovná prehliadka Dni novej hudby funguje od roku 1923 a zviditeľnila viacero osobností.

4. Na objednávku

Košická aj bratislavská akcia nechcú iba ponúkať skladby, ktoré už existujú. Objednali si niekoľko nových skladieb, zaznejú svetové i slovenské premiéry. Melos-Étos hostí svetoznámu fínsku skladateľku Kaiju Saariaho (na snímke), ktorá tu strávi niekoľko dní a špeciálne pre festival pripravila úplne novú verziu svojho diela La Passion de Simone.

5. Presahy do Rakúska

Festival ISCM World Music Days sa z Košíc presúva do Bratislavy a vzápätí sa stane aj súčasťou tretej akcie – Wien Modern. Ešte zaujímavejšie sa so susednou metropolou spojí Melos-Étos. Polovica muzikantov zo súboru European Bridges Ensemble bu〜de 11. novembra vo viedenskom klube Porgy & Bess, druhá v bratislavskej A4-ke a odohrajú „online“ koncert. Bude to určite zážitok, čo platí aj o ďalších večeroch.

www.iscmwnmd2013.org

www.melosetos.sk