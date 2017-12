Andrej Šeban: Taký pocit som na pódiu už dlho nezažil

Známy hudobník má za sebou českú časť turné. So svojou skupinou do konca novembra odohrá ďalších dvadsať koncertov. Majú nové skladby aj nové nástroje.

5. nov 2013 o 16:36 Oliver Rehák

Známy hudobník so svojou skupinou prichádza z Česka na Slovensko. Do konca novembra ich čaká dvadsať (!) koncertov.

„Taký pocit na pódiu som naozaj dlho nezažil, podpora divákov bola ako za starých čias s Demikátom v Parku kultúry a oddychu, trikrát sme museli pridávať,“ tvrdí Andrej Šeban o pražskom večere. Gitarista, skladateľ a spevák sa so svojou mladou kapelou presunul z Česka na Slovensko. Od 7. do 30. novembra obídu celé Slovensko.

Andrej Šeban turné 2013 Kedy a kde 7.11. Trnava, Kino Hviezda 8.11. Šaľa, Dom kultúry 9.11. Nové Zámky, DK 10.11. Vráble, Mestský úrad 12.11. Zvolen, DK 13.11. Lučenec, DK 14.11. Michalovce, Zlatý Býk 15.11. Košice, Stará radnica 16.11. Prešov, DAB 17.11. Bardejov, Hotel Astória 19.11. Poprad, DK 20.11. Brezno, Bombura 21.11. Banská Bystrica, DŠT 22.11. Martin, Bar Museum 23.11. Žilina, Mestské divadlo 24.11.Trenčín, Kino Hviezda 26.11. Prievidza, RKC 27.11. Topoľčany, MKS 28.11. Bratislava, MMC 30.11. Nitra, Synagóga

V hoteli aj kvadrofonicky

Turné je naozaj veľké a pestré. Zastávky sú vo veľkých sálach, kluboch, aj na dosť nečakaných miestach. „Hrali sme aj v hoteli Zlatá hvězda v Litomyšli. Bol postavený v roku 1860, je nádherne zrenovovaný. Má sálu na rôzne akcie, vyjdete desať metrov z izby a ste na pódiu. Doteraz som netušil, čo znamená hrať v hoteli, ale tu by som hral každý rok.“

Skúsený muzikant spomína na časy, keď boli v každom mestečku dobre vybavené kultúrne domy - dobré sály so svetlami. Niekde ešte zostali, ale poväčšinou už nefungujú, čo je podľa neho škoda, lebo iba kluby to nezachránia.

Aj to je dôvod, pre ktorý s touto partiou cestuje zvukár a dvaja technici. „Vďaka nim máme luxus, že sa môžeme sústrediť iba na hudbu. Odporúčam to každému,“ vraví Šeban a dodáva, že v Bratislave pripravujú kvadrofonický koncert. „Chceme si vyskúšať viackanálový zvuk na spôsob toho, ako ho počujete v kine. Ak všetko vyjde, nástroje bude počuť z rôznych strán.“

Šnúra v Česku nie je jedinou novinkou tejto štvorice. „Rozšírilo sa nástrojové obsadenie. Chlapci natrafili v Ostrave na rómskeho hudobníka s akordeónom, keďže prisahal na svoje deti, že ho neukradol, akordeón kúpili a stal sa súčasťou turné. A znieme ešte farebnejšie aj preto, že náš bubeník prekvapivo dobre hrá na slide gitaru s rôznymi efektmi, napríklad aj s jednou erotickou pomôckou,“ dodáva so smiechom kapelník.

Čo sa nedá kúpiť ani zaplatiť

Hoci hrá s hudobníkmi o generáciu mladšími, vraj to vôbec necítiť. Klávesista Daniel Špiner, basgitarista Peter Rusňák a bubeník Michal Fedor sú ochotní veľa skúšať a hrať čo najčastejšie, už začali aj sami nosiť nové nápady. Skúšanie bolo naozaj intenzívne, trvalo niekoľko mesiacov, takže na štúdio zatiaľ nebol čas.

Ale kapela sa za ten čas úplne zohrala: „Tvorivý proces prináša rôzne hádky a napätia, prešli sme tým, ale som rád, lebo výsledok je autorsky tímová, nielen moja záležitosť. Takmer na každej skúške niečo vzniklo, každý niečo vytiahol a hrali sme sa s tým. Keď bude materiál, ktorý si vypýta štúdio, tak tam pôjdeme. Nedá sa skúšať, koncertovať a zároveň nahrávať.“

Koncertný program je spoločným dielom. Prvá časť je postavená na folklórnych citáciách a rôznych úpravách. Potom prichádza voľná improvizácia a napísané skladby, ktoré znejú do bodky vždy rovnako.

„V starých veciach sme ešte objavili všeličo, sú tam drobné úpravy formové aj aranžérske. Kapela rastie s každým koncertom, tento rok by sme sa mali dostať cez číslo päťdesiat, čo už počuť. Na čom to celé stojí, je všeobecné nadšenie všetkých zúčastnených ľudí. To sa nedá kúpiť ani zaplatiť.“