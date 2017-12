Peter Gabriel sa vráti na Slovensko

Legendárny britský spevák v rámci turné k albumu So vystúpi v máji aj v Bratislave.

5. nov 2013 o 17:38 Oliver Rehák

Legendárny britský spevák vystúpi 5. mája 2014 v Bratislave. Príde v rámci turné k reedícii prelomového albumu So.



Slovenskú premiéru mal v júni 1994, na štadióne ŠKP Dúbravka v Bratislave. A odvtedy nič. Keď hral pred pár týždňami vo Viedni a v Prahe, zdalo sa, že Slovensko zase zostane bokom. No nezostalo – Peter Gabriel bude koncertovať 5. mája 2014 v bratislavskej Slovnaft aréne.

Ceny vstupeniek začínajú na sume 49 eur, predpredaj sa spúšťa vo švrtok.

Návrat k prelomovému albumu

Spevák ktorý sa po prvýkrát zviditeľnil v artrockovej skupine Genesis, k nám zavíta na turné Back to Front. To vzniklo k 25. výročiu vydania jeho platne So a sprevádzajú ho rovnakí hviezdni inštrumentalisti, ktorí tento prelomový sólový album nahrávali – basgitarista Tony Levin, gitarista David Rhodes a bubeník Manu Katché. Za klávesami bude David Sancious, ktorý bol tiež súčasťou pôvodnej koncertnej zostavy, jediné nové tváre na pódiu sú vokalistky Jennie Abrahamson a Linnea Olsson.

„Výročná reedícia So bola príležitosťou preskúmať, ako album vznikol, ako vznikali jednotlivé skladby, ako sa vyvíjali a predstaviť jeho koncertnú podobu s pôvodnou zostavou,“ povedal hudobník.

Koncert aktuálneho turné pozostáva z troch častí. Prvá je akustický blok, potom prídu na rad elektrické verzie pesničiek z celej Gabrielovej kariéry a vzápätí spevák s kapelou odohrá album So.

Tento album z roku 1986 sa stal sa jednou z najvplyvnejších nahrávok tohto obdobia. Získal množstvo platinových platní (len v USA sa ho predalo viac ako 5 miliónov).

Obrovským hitom sa stala skladba Sledgehammer a jej novátorský videoklip patrí k najhranejším v MTV.

video //www.youtube.com/embed/OJWJE0x7T4Q

So obsahuje mnoho ďalších vydarených Gabrielových skladieb. Napríklad In Your Eyes, ktorá zaznela vo filme Say Anything, Big Time alebo duet s Kate Bush Don’t Give Up. V štúdiu sa okrem nej objavilo viacero ďalších zaujímavých hostí ako napríklad Laurie Anderson, Stewart Copeland, Daniel Lanois, Jim Kerr či Bill Laswell.

Peter Gabriel sa dal na sólovú dráhu v roku 1975, keď opustil skupinu Genesis. Debutový album vydal v roku 1977, v poslednom čase sa venoval coververziám. Najskôr nahral s orchestrom pesničky iných hudobníkov (Scratch My Back, 2009), potom svoje vlastné (New Blood, 2011) a nedávno vyšiel album, kde sa s jeho tvorbou pohrali rôzni hudobníci (I’ll Scratch Yours).

Získal rôzne ocenenia vrátane troch Brit Awards a šiestich Grammy. Zložil hudbu k niekoľkým filmom, urobil veľa aj pre takzvanú world music - založil festival Womad aj špecializované vydavateľstvo Real World Records.

V roku 1989 Peter Gabriel stál pri zrode organizácie zaoberajúcej sa ľudskými právami Witness.org, v roku 2006 bol ocenený prestížnym titulom Man of Peace.