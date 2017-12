Sex z obrazoviek má málo spoločné s realitou. Ako ovplyvňuje mladých?

Zisťovali sme, ako ovplyvňuje sexuálny obsah uverejňovaný v médiách dospievanie mladých ľudí.

6. nov 2013 o 22:13 Alena Štifilová

Sex je zdravý na pleť, rovnako ako vitamín B. A sedemnásť rokov je tak akurát. To sú niektoré názory tínedžerov.

Britská televízia Channel 4 odvysielala v októbri talkšou, v ktorej pozvané dvojice súložili priamo v štúdiu za prítomnosti divákov. Samotný pohlavný akt prebiehal bez kamier, v nepriehľadnom a zvukotesnom priestore, v tzv. Sex Boxe, čo bol aj názov relácie. Pár po akte vyšiel z priestoru a zapojil sa do diskusie s prizvanými odborníkmi.

„Chceme priniesť otvorenú debatu o sexe pre dospelých,“ vysvetlil zámer britskej verejnoprávnej stanice jej programový riaditeľ Ralph Lee. „To, čo dnes mainstreamovým médiám chýba, je konverzácia o skutočnom sexe bežných ľudí.“

Dodal, že sex, ktorý sa zobrazuje v televízii, v časopisoch a na internete, má len málo spoločného so skutočnými skúsenosťami reálnych ľudí.

Prečo dvojice musia pred diskusiou súložiť, zdôvodnil tým, že to zabezpečí úprimnejšiu, bezprostrednejšiu a dôveryhodnejšiu debatu.

Zúčastnili sa na nej tri dvojice dobrovoľníkov. Čerstvo zasnúbení Des a Lynette, ktorí sú spolu od detstva, dvadsiatnici Rachel a Dean a pár homosexuálnych tridsiatnikov.

Kampaň za skutočný sex, ktorej súčasťou bol aj Sex Box, prebiehala na stanici Channel 4 celý október. V rámci nej odvysielala televízia reláciu Stretni svoju pornohviezdu, kde sa fanúšikovia porna mohli stretnúť so svojou obľúbenou herečkou, aby spoznali jej reálny život, dokument o ženách a ich postoji k sexu, či dokument Porno v mozgu tínedžera.

Britská relácia Sex Box. Vpredu moderátorka Mariella Frostrup, vľavo terapeut Philip Hodson, vzadu dvojica Tracey Cox and Dan Savage. FOTO - CHANNEL 4

Rozhoduje sledovanosť

Práve táto skupina televíznych divákov je najzraniteľnejšia. Ľahko dostupná pornografia, sexuálne scény vo filmoch a reality šou, v ktorých účinkujúci súložia priamo pred kamerou. To, nad čím dospelý človek mávne rukou, ovplyvňuje mladých ľudí, ktorí práve začínajú so sexuálnym životom, viac, ako si dokážeme predstaviť.

„Občas som sledovala reality šou, pretože som sa cítila hlúpo, keď sa o tom spolužiaci rozprávali, a nevedela som sa zapojiť do debaty,“ spomína šestnásťročná Kristína.

„Boli úplne hotoví, keď sa tam niekto vyzliekol a sexoval. Nič iné ich nezaujímalo. Mali sme štrnásť, pätnásť rokov, zdalo sa mi priskoro začať so sexom, veď sme ešte nemali ukončenú ani základnú školu.“

Rovnako stará Saška dodáva, že jej spolužiaci zo základnej školy zas celé dni pozerali porno. „To, čo videli, potom aj vyžadovali, považovali to za úplne normálne, hoci sa tam stvárali všelijaké nechutnosti. Podľa mňa nie každá žena je ochotná robiť to, čo oni videli v porne. Nevedeli sa dočkať, kedy budú mať pätnásť. Nezaujímali ich žiadne vzťahy či láska.“

Celý život je o tomto? O sexe? pýtajú sa svorne oslovené tínedžerky. „Bojím sa, že chalani si budú myslieť, že je to celé úplne ináč, že budú odo mňa veľa očakávať,“ hovorí Saška.

Médiá sa výrazne podieľajú na mnohých negatívnych smeroch vývoja spoločnosti, darmo sa napríklad televízie bránia, že nevhodný obsah vysielajú neskoro večer alebo diváci môžu prepnúť. Sú to výhovorky, chýba vnútorná profesionálna etika. Prihliada sa len a len na sledovanosť.

Slovenská televízia otvára tieto témy v diskusnej relácii pre tínedžerov s názvom 5 minút po dvanástej.

„Sex je jedna z mnohých tém, ktoré trápia dospievajúcich, aj keď sa tvária, že mu stopercentne rozumejú – preto sme jej v našej relácii viackrát a z rôznych uhlov pohľadu venovali pozornosť. Boli to témy ako Prvý sex, Maloleté mamičky, Dotyky a objatia, Som gay – som lesbička, Znásilnenie,“ hovorí dramaturgička relácie Magdaléna Glasnerová.

Účinkujúce z reality šou Vyvolení pri osobnej hygiene.

FOTO: JOJ

Pozri, tak by si mala vyzerať

Problémom je i narušená sebadôvera dospievajúcich dievčat. Rovesníci ich porovnávajú s tým, čo vidia v televízii a časopisoch.

„Napríklad v Hoteli Paradise boli samé krásne baby s vyšportovanými postavami. Keď sa o nich chalani rozprávali, cítila som sa trápne, že ja tak nevyzerám. Postupne som začala úplne nenávidieť to, čo dávali v televízii. Alebo si pustili porno a hovorili nám: Pozri, to je žena! Tak by mala vyzerať každá,“ spomína Kristína na základnú školu. Podľa spolužiakov mala síce „dobrý zadok, ale trochu malé prsia“. A mohla by ešte schudnúť.

„Som presvedčená, že mladým ľuďom kradneme dospievanie,“ hovorí Magdaléna Glasnerová. „Oberáme ich o možnosť vlastného hľadania a spoznávania vlastného pocitu túžby. Ukazujeme im nevhodné vzory a oni nevedomky plagiujú cudzie životy a názory. Učíme ich povrchnému vnímaniu všetkého, aj takej vážnej veci, ako je vzťah, od jeho začiatku až po jeho sexuálne naplnenie.“

To, čo sa vysiela v rámci rôznych reality šou, považuje z etického hľadiska priam za trestné. „Viem, znie to strašne mentorsky, radšej to tam ani nepíšte,“ hovorí.

Od mladých ľudí študujúcich v zahraničí sa dozvedela, že v austrálskych či v britských verziách rôznych reality šou sa tvorcovia snažia zvýšiť kvalitu vzťahov účinkujúcich. U nás vedome vyberajú neraz mentálne menej vyspelých jedincov, ktorí nemajú dostatočnú dávku sebakontroly a dostávajú ich do situácií, keď odhadzujú všetky zábrany.

„Pred kamerou robia veci, ktoré patria do intímnej oblasti ľudského života. To zrušíme o chvíľu aj toalety, však to robí každý, tak prečo sa schovávať za dvere? Tínedžeri sa na to dívajú, sledujú, čo všetko sa môže stať, čo všetko sa dá robiť, ale nemajú k tomu ten backround ako dospelý človek. Oni si ho ešte len budujú a ak je toto ich prvý kontakt s týmto druhom informácií, mali by sme sa zamyslieť, aký to môže mať vplyv na ich vnímanie vzťahov, sexu – ale aj seba samých.“ hovorí Glasnerová.