Je literatúra, ktorá baví a potom tá, ktorá nie

Keď sa povie ženská literatúra, človek si zväčša predstaví tie zmätočné romány, ktoré dospelým čitateľkám napĺňajú ich neodrastenú potrebu o rozprávkach.

7. nov 2013 o 18:14 Tomáš Prokopčák

Ivana Dobrakovová opäť potvrdzuje, že písať vie, otázne len je pre koho.

Podstatne menej je však takých kníh, ktoré o ženách naozaj rozprávajú, a toto rozprávanie je nejakým spôsobom vzrušujúce.

Napísať takúto knihu je extrémne ťažké. Nielen preto, že sa musíte vyhnúť všetkým banálnym nástrahám. Prvou napríklad je, že nič ako ženská literatúra nejestvuje. Je len literatúra, ktorá vás baví a tá, ktorá nie – ale zároveň by ste mohli aspoň podvedome napísať knihu, ktorá by zaujímala aj mužov.

Ak už zovšeobecňujeme, tak to prvé sa Ivane Dobrakovovej v jej druhej zbierke poviedok podarilo. To druhé až tak nie.

Už v minulosti ukázala, že nielen vie písať, no obzvlášť dobre fungujú jej výlety do myslenia postáv. Je v princípe jedno, či sa hrdinky (vlastne vždy sú to hrdinky) pohybujú po ústave kdesi vo Francúzsku, alebo svoj prerod prežívajú vďaka paranoji a odcudzenosti od domovov: v priestore vzdialených bytov a miest, s nefunkčnými vzťahmi a zásadnými kultúrnymi rozdielmi.

Toto všetko sú totiž iba kulisy a dôležité je čosi iné. Zistiť, čo sa odohráva v hlave polovici svetovej populácie.

Problémom však je nastaviť to tak, aby takýto pohľad na ženy pred, počas a po tehotenstve či pohľad na situácie, kde predstavy narážajú na realitu, zaujímal aj ten zvyšok čitateľov.

Teda tých, ktorí – bohužiaľ, biológia nepustí – tehotní fakt nikdy nebudú. Alebo inak, aby vás to čítanie nejakým spôsobom napĺňalo aj vtedy, ak nie ste ženou, neuložili ste sa práve u frajera, ktorý prakticky nechodí domov a nečakáte dieťa. Prípadne sa vám nesníva o upratovačke, pardon, pani domácej.

Prvý dojem po dočítaní Toxa tak môže byť, že ženy sú jednoducho šibnuté. Ako väčšina prvých dojmov by to bol, samozrejme, dojem nesprávny, zlý a hlúpy. Pretože Toxo nie je takouto knihou, je skôr zbierkou autorky, ktorá vás znovu zoberie na výlet do myslenia – akurát trochu iného než v minulosti.

Otázne však je, do akej miery to takýto výlet dokáže zvládnuť. A či vás osobne takéto myslenie vlastne zaujíma. Napokon, toto je presná odpoveď na otázku, či si vôbec túto knihu prečítať.