Milujú 80. roky aj súčasnosť

Kanaďanky Tegan and Sara dnes večer čaká slovenská koncertná premiéra. Ich aktuálny album má dobré predaje aj recenzie. Môžete ho počuť naživo v Bratislave.

7. nov 2013 o 18:27 Oliver Rehák

Dvojičky Quinové už hrali s menami ako Neil Young, The Black Keys či Four Tet.(Zdroj: OREPOLE)

Kanadský hudobný export v súčasnosti nie je len skupina Arcade Fire. Medzi to najzaujímavejšie z tamojšej scény patria aj Tegan and Sara. Dnes večer ich môžete vidieť v bratislavskom Ateliéri Babylon.

Slabosť pre retro

Sú z generácie prežívajúcej tínedžerský vek v 90. rokoch, no hudobne majú bližšie k predchádzajúcej dekáde. No a najmä sú skvele zohrané – sú totiž sestry dvojičky.

Tegan Rain Quin a Sara Keirsten Quin pochádzajú z Calgary. Hudbu začali spolu robiť už v pätnástich a odvtedy ich to stále baví.

Bezpochyby aj preto, lebo ich štýl sa priebežne mení. „Nebaví nás opakovať dokola to isté,“ tvrdia a ich doterajších sedem albumov to jasne potvrdzuje. Prešli od folku cez gitarový indiepop až k synthpopu.

Na aktuálnej nahrávke Heartthrob, ktorá vyšla v januári tohto roka, poskladali kolekciu chytľavých popových, no nie banálnych pesničiek. Gitary ustúpili syntetizátorom, ktoré odkazujú do 80. rokov rovnako ako do súčasnosti. Veľká štýlová premena prekvapila, no zaujala. Album debutoval na treťom mieste rebríčka Billboard, okrem dobrého predaja mal aj dobré recenzie. Pre britský New Musical Express je favoritom na album roka, má nomináciu na prestížnu Polaris Music Prize.

video //www.youtube.com/embed/9e9NSMY8QiQ

„Mali sme tridsať a po vyše dekáde na profesionálnej scéne sme nechceli urobiť malý, ale poriadne veľký krok,“ vysvetľovala Sara Quin v rozhovore pre Rolling Stone a dodala, že výsledku dosť pomohol aj producent Greg Kurstin (Pink, Beck, Lily Allen).

Naživo ich sprevádza štvorčlenná kapela a povesť svojského konferovania. Na turné so sebou vezú mladučkú britskú pesničkárku Soak.