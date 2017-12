Nové knihy

Kniha amerického profesora religionistiky a filmového kritika je dôslednou analýzou zobrazovania postavy Ježiša Krista vo filme a zároveň je osobitým pohľadom na dejiny kinematografie. Autor prostredníctvom dvadsiatky zásadných diel skúma, akými prostriedkami je Ježiš zobrazený ako filmová postava, ktoré výroky sprevádzajú jeho stvárnenie a zároveň hodnotí reakcie verejnosti i kritiky. Aj keď uznáva umelecké kvality snímok, dôraz kladie na ich historický a teologický rozmer.

Dojemný a víťazoslávny príbeh dvoch rokov, ktoré otec a syn (autor) strávili spolu, pozerajúc do tváre smrti. Je to príbeh o zmierení za ťažkých okolností, skúmanie strachu, ktorý môže roztrhať rodiny na kusy, je to príbeh odvahy a lásky, ktorá ich môže spojiť dohromady. Syn povzbudil svojho otca, aby bral svoju chorobu ako príležitosť. Reakcia otca - jeho láskavosť, rast, guráž a múdrosť - nám veľa hovoria o schopnosti zvoliť si v akejkoľvek situácii vnútornú pohodu a pokoj mysle.

Štoplík sa zrodil na prelome 50. a 60. rokov, k návratu tohto legendárneho korkového človiečika na knižné pulty a medzi ďalšiu generáciu detí sa odhodlalo vydavateľstvo Forza Music. Pri jeho reedícii vychádzalo z poslednej verzie, ktorú v 90. rokoch pripravila sama autorka a ktorú jazykovo aktualizovali jej dedičia. Za pozornosť stojí, že sú v nej použité všetky pôvodné ilustrácie Boženy Plocháňovej-Hajdučíkovej, ktorá dala Štoplíkovi jeho nezameniteľnú grafickú podobu.

„V novembri 1989 padli komunisti tak rýchlo, že sme nestihli ani prechladnúť,“ začína svoje rozprávanie hlavný hrdina najnovšieho Klimáčkovho románu. Je to síce dobrý bonmot, no ďalej je to už vážne. Protagonista Roman si kladie otázku, ako by to u nás vyzeralo, keby vtedy štátna moc krvavo potlačila zhromaždenia, keby aj na bratislavské námestie, kde ľudia zvonili kľúčmi, vošli tanky ako na Námestie nebeského pokoja v Pekingu. Paralelný román predstavuje dva možné vývoje jedného človeka a jedného štátu.