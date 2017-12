Čo čítame

Je to kniha o ženách, ale nie výhradne pre ženy. V časoch, keď sa do žánra ženskej literatúry čoraz viac tlačí ľahké porno, je jej príbeh o materinskom pute a mieste ženy v spoločnosti, veľkým osviežením.

10. nov 2013 o 18:27 Jana Shemesh

Maria Semple, ktorá sa niekoľko rokov živila písaním dialógov pre americké televízne seriály, neprináša vo svojej knihe Where´d you go, Bernadette? (Kde si bola Bernadette?) nič nové. Zmätené, frustrované, aj keď nesmierne talentované ženy, choré deti, ktoré ale vynikajú intelektuálne (dcéra hlavnej hrdinky je tínedžerka a má jasný názor na čínsku okupáciu Tibetu a mnohé iné veci), prepracovaní manželia hľadajúci útechu u chápajúcej asistentky, to všetko sa už v literatúre, vážnej, aj tej menej, objavilo.

Semple má však talent, jej vety sú ľahučké, ale nie hlúpe, jej humor podmaňujúci a zaujímavá je aj formálna štruktúra knihy zložená z monológov, listov, mailov, faxov.

Sempleovej ženy sú reálne - od Bernadette, ktorej talent má sebadeštrukčné prejavy, cez Audrey, ktorá napriek imidžu dokonalosti vedela priznať, že klamala a bola klamaná, po asistentku Bernadettinho manžela Soo - Lin. Tej zostala, ako to už býva, vratká pozícia náhradníčky.

Malá žena, Bernadettina dcéra Bee, sa na celú tragikomédiu pozerá očami vnímavej tínedžerky, obhajujúcej všetky šialenstvá svojej matky. Jej lojalita by len dojímala, keby nemala Semple dar posunúť situáciu do takmer grotesky.

Sempleovej kniha je o ženách, ale nie výhradne pre ženy. V časoch, keď sa do žánra ženskej literatúry čoraz viac tlačí ľahké porno, je jej príbeh o materinskom pute a mieste ženy v spoločnosti, veľkým osviežením.