Aktuálne výstavy

Juraj Bartusz, Ján Kelemen, 3+1, Laco Teren, Do dvoch, Viktor Hulík

12. nov 2013 o 0:00 (kul)

Nová vážnosť: Exposition – Exhibition. Z výstavy Kontextuálne umenie, ktorá je v bratislavskej Galérii Cypriána M ajerníka do 1. februára. Kurátorkou je Nina Vrbanová.(Zdroj: ARCHÍV PETRA RÓNAIA)

Juraj Bartusz

Oddnes do 13. decembra je v bratislavskej Roman Fecik Gallery výstava Juraja Bartusza Indigá. Kurátorom je Richard Gregor.

Ján Kelemen

Výstavu Jána Kelemena Gro otvoria dnes o 18.00 h v bratislavskej Galérii Čin čin na Podjavorinskej ulici. Kurátorkou je Eva Berková.

3+1

V bratislavskej Olga Art Gallery na Koreničovej ulici 14 je do 5. decembra výstava 3+1 (Lea Fekete, Norbert Šmondrak, Marian Pokrivčák). Kurátorka Xénia Lettrichová.

Laco Teren

V 4D Gallery na Puškinovej ulici v Galante otvorili v sobotu výstavu Laca Terena Med mojej pamäti, kurátorom je Jiří Olič.

Do dvoch

Výstava Do dvoch (Anirban Dutta, Peter Homola, Nandita Raman, Peter Snadík) je v žilinskej Galérii Plusmínusnula do 22. novembra.

Viktor Hulík

V Oravskej galérii v Dolnom Kubíne otvoria vo štvrtok o 16.30 h výstavu Viktora Hulíka Ars Geometrica 4. Trvá do 12. januára, kurátorkou je Eva Ľuptáková.