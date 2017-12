Pozvánky

Víkend atraktívneho divadla, 2x Melos-Étos, Pomôžme si rozprávkou, Do voza aj do koča, Veronika Šikulová

12. nov 2013 o 0:00 (kul)

Víkend atraktívneho divadla

Predstavením Neistý grunt divadla Stoka sa dnes o 19.00 h vo Zvolene začína už 25. ročník festivalu Víkend atraktívneho divadla. Každý deň program uzavrú koncerty, dnes o 20.00 h vystúpi Andrej Šeban band.

2x Melos-Étos

Na medzinárodnom festivale súčasnej hudby Melos- Étos dnes o 19.30 h v sieni Dvorana VŠMU vystúpi österreichisches ensemble für neue musik. Zajtra program pokračuje v A4-ke projektom Typornamento, pražský Agon Orchestra uvedie grafické partitúry Milana Adamčiaka v úpravách českých a slovenských skladateľov.

Pomôžme si rozprávkou

Diskusia o knihách, o rozprávkach, o ich liečivých účinkoch na detskú dušu a o projekte Pomôžme si rozprávkou bude dnes o 19.00 h v bratislavskom Artfore. Hostia: Dana Žilinčíková, Zuzana Mojžišová, Monika Kompaníková a Andy Gajdošová.

Do voza aj do koča

Beseda s Kamilou Magálovou a Jánom Štrasserom o knihe Do voza aj do koča bude dnes o 17.00 h v bratislavskej galérii Artotéka. Moderuje Dado Nagy.

Veronika Šikulová

Autorské čítanie Veroniky Šikulovej bude dnes o 17.00 h v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch.