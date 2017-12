Pozvánky

13. nov 2013

Literatúra deťom

V posluchárni Detskej fakultnej nemocnice na bratislavských Kramároch budú dnes od 15.00 h čítať Petra Nagyová-Džerengová, Roman Pomajbo a Marián Hatala, spev Simona Martausová.

Jiří Stivín

Hudobná revue so spevom, džezom i „kecmi“, v ktorej sa skloňujú známe mená. Tak charakterizuje svoju šou český virtuóz Jiří Stivín Dnes o 20.00 h ju predstaví v KC Dunaj v Bratislave.

Demovnica_FM

Ak ste zvedaví na nové hudobné talenty, ktoré objavuje Rádio_FM v relácii Demovnica, môžete ich vidieť dnes v bratislavskom klube Nu Spirit. Zahrajú Fúzy Múzy, Tante Elze, Scott & Zelda, Frannys’ Coat a Bedlam.

Plastic People

V bratislavskom Randal clube (YMCA) vystúpi vo štvrtok o 20.30 h česká undergroundová legenda The Plastic People of the Universe, ktorá si pripomína 45. výročie svojho vzniku.

Tomáš Hulík

Výstavu fotografií Znovuzrodené dedičstvo – 14 slovenských kultúrnych pamiatok očami Tomáša Hulíka otvoria zajtra o 14.00 h v bratislavskej Redute.

Dušek predstaví Boučkovú

Dušan Dušek predstaví vo štvrtok o 19.00 h v bratislavskom Artfore českú spisovateľku, scenáristku a publicistku Terezu Boučkovú.